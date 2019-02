Un comentario a micrófono abierto en el pleno de Valencia desata la polémica

Un comentario a micrófono abierto, cuando se pensaba que estaba cerrado, en el pleno del Ayuntamiento de Valencia de este jueves ha provocado la indignación de la portavoz socialista y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, que presidía el final de la sesión.

La también candidata del PSPV a la alcaldía cerró el pleno con la expresión: "Okey, se acaba". En ese momento se escuchó como desde la bancada popular se burlaban de ella diciendo: "ay, qué moderna soy, yo soy muy moderna" y "le ha 'faltao', como los vídeos esos del maricón...". Unas palabras que quedaron registradas en los últimos segundos de la retransmisión en directo del pleno desde el hemiciclo del consistorio.

Hay políticos que cuando les quitan las cámaras y los micrófonos se ve cómo son realmente: Machistas y homófobos. El PP en estado puro. Exigimos disculpas. ¿@isabelbonig @mjosecatala también le reís las gracias a vuestros compañeros? pic.twitter.com/DkM7x2vZT5 — Sandra Gómez (@SanGomezLopez) 1 de febrero de 2019

Sandra Gómez ha compartido este momento en sus redes sociales, donde pide explicaciones a la líder del PP en la Comunitat, Isabel Bonig y a su homóloga, la candidata popular para las elección de mayo, María José Catalá, por unos comentarios que califica de "machistas" y "homófobos".

La respuesta popular no se ha hecho esperar. El concejal del PP, Félix Crespo, se atribuye esas palabras y explica que no se le puede tildar de machista por haber calificado a Gómez de moderna.

"Es un adjetivo calificativo a cómo se expresó de una forma no habitual, a cómo se hace en las sedes parlamentarias. No tiene otra lectura", asegura Crespo, al tiempo que señala que "la otra frase que se escucha ni está acabada, ni se dirige a ella, ni a nadie". Según el edil popular, es una frase cortada que no está dirigida a nadie y que no puede utilizar para llamarlo homófobo.

Crespo anima a Gómez a dedicarse a la campaña y a la gestión del gobierno y "no tratar de generar una polémica con una persona como yo que, cuando ella aún estaba en el colegio, ya me dedicaba durante años a trabajar por difundir y hacer cumplir el principio de igualdad y de no discriminación proclamado en nuestra constitución". "Ahí no me puede dar lecciones", zanja el concejal popular.