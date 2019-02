La ex cúpula de la consejería de Economía se sentará en el banquillo

Rafael Delgado, Begoña Hernández, los hermanos Esgueva o los empresarios de Urban Proyecta son algunos de las 12 personas que el juez instructor del caso cree que pudieron cometer delitos de malversación y prevaricación.

El juez cierra la instrucción y centra el auto de imputación en los posibles delitos derivados de la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda, conocido como la Perla Negra, y la adquisición de terrenos en Portillo (Valladolid), para la promoción de un polígono industrial.

El juez deja fuera de esta causa el alquiler del palacete que la Junta utilizó como sede en Bruselas.

En total son 12 los imputados por presuntos delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho. Entre ellos los antiguos responsables de la consejería de economía de la junta con el ex consejero fallecido Tomás Villanueva al frente. A Villanueva el juez lo considera el principal responsable pero no puede imputarle por haber fallecido. Si, en cambio imputa al que fuera su número dos Rafael Delgado y a la ex viceconsejera Begoña Hernández.

El resto de imputados en este auto son Juan Carlos Sacristán, por su intervención en la operación de compra venta del edificio de Arroyo como Consejero Delegado de GESTURCAL-ADE PARQUES. Junto a él, Germán Martín Giraldo , administrador de URBAN PROYECTA; Salvador Molina, Director Gerente de Gesturcal y Director General de Proyectos de polígonas industriales; Francisco Armero Gutiérrez, Director Financiero de Ade Parques y Gesturcal; Ángel Román montés de URBAN PROYECTA; Alberto Esgueva Gutiérrez, director de división de creación de empresas, internalización de servicios de la ADE, con relación empresarial con GERMAN MARTÍN GIRALDO, y relaciones familiares con PARQUE EMPRESARIAL DE PORTILLO. El resto de investigados son LUIS ANTONIO RECIO GARCÍA, CARLOS GONZÁLEZ MAESTRO, LUIS ÁNGELRODRÍGUEZ HERRERO Y FRANCISCO ESGUEVA GUTIÉRREZ.

El juez considera probado que hubo trato de favor a la empresa promotora del edificio de Arroyo tal y como recoge textualmente el auto hubo un “favorecimiento de la empresa adjudicataria, ésta recibe información privilegiada de los altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo, luego se realizan una serie de maniobras consistentes en primero, formar la mesa de contratación en la ADE y ante el intento fallido por la resolución de la adjudicación ya que no interesaba a la adjudicataria la condición resolutoria, en segundo lugar, se deriva la operación a GESTURCAL sin ningún tipo de justificación porque era una sociedad pública de más difícil control administrativo y sin ser parte del objeto social de la misma.