Los bomberos municipales de Málaga han tenido que auxiliar a una mujer de 70 años que había sufrido una caída en su domicilio particular y donde, al parecer, reside sola.

El suceso se ha producido a primera hora de esta viernes en un bloque de viviendas de la calle Villafranca de los Caballeros, en la barriada de Alegría de la Huerta cercana a Ciudad Jardín.

Al parecer, la víctima se había caído de la cama y no podría levantarse. No ha sido necesario su traslado a ningún centro sanitario. El médico desplazado con los bomberos ha realizado una revisión y al comprobar que no presentaba daños se ha podido incorporar y quedarse en su piso.