María José Valadés deja la presidencia del Partido Popular de Don Benito

La renuncia oficial la dará a conocer en una junta local del partido que se ha convocado para el lunes, aunque ya se lo ha trasladado al presidente de los populares en Extremadura José Antonio Monago, quién en declaraciones a SER Vegas Altas, asegura que esta decisión está motivada por cuestiones familiares.

No obstante Valadés, seguirá siendo concejal en el Ayuntamiento de Don Benito y diputada provincial. Monago, en este sentido ha sido tajante, es un asunto personal por lo que "no busquen donde no hay, no hay crisis del PP en Don Benito".

En la junta local se estudiará la hoja de ruta de cara a los próximos meses, aunque todo parece indicar que será una posible gestora de continuidad antes de elegir nuevo presidente. La popular María José Cabanillas, podría ser al elegida para llevar a cabo esa continuidad al estar en el equipo de Valadés. También se estudiará la viabilidad de las personas que puedan encabezar la lista del PP a la municipales, algo que podría dilatarse hasta el me de marzo.

Llegó en 2014 a la presidencia del Partido Popular de Don Benito poniendo fin a una larga travesía a cargo de una junta gestora presidida por José Llanes y supo rodearse de una nueva junta local que mezclaba experiencia, formación, juventud y el trabajo como señas de identidad. En las elecciones de 2015 fue candidata al Ayuntamiento de Don Benito por el Partido Popular pasando a la oposición y desempeñando en la actualidad el cargo de portavoz municipal de su grupo.