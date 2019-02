Los "Pepu Hernández" de Aragón

Esta está siendo la semana de los fichajes en politica. Se acerca mayo y se impone hacer atractivas las listas electorales, pero esto no pasa solo en Madrid y con deportistas del baloncesto, también ocurre y ha ocurrido en Aragón. El fichaje del periodista Daniel Pérez Calvo por Ciudadanos para sus primarias a la comunidad ha sido el último pero no el primero.

"¿Es dificil jugar en politica?" Se lo preguntaban al jugador Fernando Arcega, alero del mejor equipo de baloncesto de la historia del CAI Zaragoza cuando fichó por el PAR en las listas del 99. Con los aragonesistas fue concejal en el ayuntamiento de la capital y después director general de Deportes. "Difícil pero no imposible", contestaba Arcega.

Y le debió parecer lo mismo, dificil pero no imposible, a otra deportista de elite que vino después. Teresa Perales, nadadora paralimpica se convirtió en el 2003 en diputada del PAR y después directora general de Atención a la Dependencia.

¿Por qué ha tirado tanto el mundo del deporte para los fichajes en política? Según la politóloga de la UNED Carmen Lumbierres, "estamos muy infuidos en conseguir un perfil ganador, por lo que hay que coger siempre un perfil exitoso, que despierte el reconocimiento social". El deporte es uno de ellos. "Da una sensación de unidad de país y éxitos, es lo que queremos ver".

Pero el PAR no sólo tiro de deportistas, también de dirigentes empresariales como Rosa Santos y hasta de 'grandes hermanos', como Pedro Oliva, aunque ya militaba en la formación antes de su exito televisivo.

Éxitos los tuvo todos José Antonio Labordeta, fichaje estrella de Chunta Aragonesista en su lista al Congreso del 2000. Ya habia incurrido en politica impulsando el PSA y como senador de Izquierda Unida, pero en la cámara baja estuvo ocho años. Era cantautor, escritor, profesor y sobre todo tenía el prestigio que, según Lumbierres, se echa ahora de menos en politica. "Denota la crisis de liderazgo político que hay ahora en este país; la del desprestigio político y la mala percepción que tienen los ciudadanos sobre los líderes políticos actuales"

También fichó el PSOE a otro aragonés. El juez Juan Alberto Belloch, que fue el máximo responsable de Justicia e Interior con Felipe Gonzalez, acabó como alcalde de Zaragoza; siempre en primera línea. Y también la cruzó el turolense Manuel Pizarro, para ingresar en las filas del PP como diputado en el 2008, pero menos duró, apenas dos años. Y es que la política, curriculos al margen, tampoco es tarea fácil.

Los fichajes en politica están de moda, pero no de ahora, aunque ahora con la cercania de mayo todo se intensifica y se mueve. Fichó Ciudadanos al periodista Daniel Pérez Calvo, para batirse el cobre en sus primarias al gobierno, y está por ver si hay más fichajes del partido naranja para el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que se verá después es el recorrido de cada cual. Un político como el ex secretario de estado Mario Garces advierte que "la búsqueda fuera de figura más o menos reconocidas y notorias que puedan tener un gancho puede tener un recorrido muy limitado y lo que hay que buscar es gente con ideas, con principios".

Un recorrido con límites porque, según Garcés, ahora secretario de programas del PP, lo que echa a perder la política son los que se convierten en sus profesionales."Uno de los grandes problemas de la política española es la simpleza intelectual a la que se ha llegado de los profesionales de la política; es que hay gente que ha vivido de esto solamente, y no son conscientes y no admiten la crítica". Garcés continúa diciendo que "hay políticos malos en todos los partidos y eso hay que decirlo y, lo peor de todo, es que los ciudadanos lo están percibiendo".

No profesionalizarse, pero tampoco abandonar cuando no se es número uno. La politologa Carmen Lumbierres defiende a los partidos y la combinación de renovación y experiencia. La política "no solo es liderazgo, sino que se se sigue estando cuando, por las razones que sea, no se es el uno sino que se es el dos, el tres y el cuatro". Lumbierres afirma que "creo en los partidos políticos, no como empresas de casting sino como proyectos colectivos que defiende ideas durante mucho tiempo".

Partidos y fichajes se mueven de cara a mayo. El objetivo, convencer al ciudadano y conseguir su voto.