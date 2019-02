1-0. Así no se llega al 'Play-off'

La maldición de los penaltis sigue persiguiendo a la UD Ibiza. En el campo del Badajoz se ha dejado los puntos, cuando el choque se le había puesto de cara nada más empezar, con una pena máxima a favor que además dejó a los locales en inferioridad. Cirio no ha acertado desde los once metros mandando el balón al larguero y esa jugada pareció caer como un mazado a un conjunto que había empezado muy bien el encuentro.

Lo más preocupante es la imagen de impotencia, de falta de ideas que se ha dado ante un rival que ha jugado con diez futbolistas 83 minutos. Una derrota que hace daño y que llega en el momento más inoportuno cuando todo era ilusión en la hinchada con los nuevos fichajes porque se había añadido más potencial al equipo. La primera cita ha salido rana.

El entrenador de la Ud, Andrés Palop ha apostado en el once inicial por uno de los ocho fichajes del mercado de invierno. Provencio ha ocupado el medio centro junto con Iosu, mientras que Núñez se ha situado en su posición habitual de central.

Los visitantes han jugado15 minutos excelentes. Se han adueñado del balón desde el pitido inicial, con una presión avanzada, han arrinconado al Badajoz. Rodado fue el protagonista de la primera acción robando una pelota a Mario que tuvo que hacerle falta en el lateral del área y fue amonestado en esa acción. A los siete minutos Iosu vio el desmarque de Cirio que ganaba la espalda a los centrales extremeños y mandó un pase perfecto, Cirio controló dentro del área y cuando lo tenía todo a su favor para batir a Royo fue agarrado por Abad. La acción no merecía discusión alguna. Penalti y expulsión. Cirio tomó la responsabilidad, después de que el último penalti del que disfrutó el Ibiza fuera malogrado por Chavero, pero su disparo se estrelló en el larguero.

A pesar del contratiempo los visitantes mantuvieron el control y disponían de espacio para jugar a placer, porque el técnico local decidió arriesgar con solo tres defensas. Rodado tuvo otra buena oportunidad con un cabezazo a la salida de un saque de esquina, pero el portero del Badajoz sacó una buena mano para enviar a córner.

Pero en el fútbol pasan misterios inexplicables. De repente el Ibiza se desconectó, mientras que los locales juntaban mejor dos líneas en el campo y empezaron a encontrar una vía de penetración por su banda derecha. Higón aprovechaba una y otra vez la autopista libre que dejaban los visitantes con centros laterales. El primero encontró a Ferrón y su cabezazo lo desvió con algún apuro el portero Lucas. Otra acción de Higón, la estrella del encuentro y un tormento para Javi García, volvió a crear problemas, porque el portero del Ibiza no consiguió blocar el balón a la primera, aunque reaccionó antes de que se colara en su portería.

Pero ya se sabe, a la tercera va la vencida. Otra cabalgada del extremo del Badajoz acabó con el balón colgado, Lucas no salió con determinación y dejó el balón franco a Eder que agradeció el regalo y cabeceó a puerta a vacía poniendo a los locales por delante.

El gol no cambió nada. El Badajoz se ordenó detrás de la pelota en su propio campo y el Ibiza no encontraba vía alguna de penetración. No hubo una sola acción de peligro más para los visitantes en toda la primera parte, mientras que las contras del Badajoz eran un dolor de cabeza. A veces se necesita que alguien lo entienda para que luego te lo explique.

Tras el descanso, Palop buscó más mordiente en ataque haciendo debutar a Sánchez que entró por Provencio. Pero lo que llegó en el arranque de la segunda parte fue un ataque continuo del Badajoz ante un Ibiza cada vez más desdibujado en el campo. Eder tuvo dos remates en los minutos 47 y 49 que paró Lucas. Los centrocampistas ibicencos perdían el palón en zona peligrosa y el Badajoz aprovechaba las facilidades. Higón, siempre Higón, tuvo el 2-0 tras una pérdida de Chavero, pero su remate raso lo tocó Lucas y acabó estrellándose en el palo. Del Ibiza no había noticias, a pesar de que Palop había introducido un segundo cambio, entrando Giner, otra cara nueva, por Javi Serra, que pasó de puntillas por el partido.

Pasaban los minutos, pero seguían la misma sensación de impotencia de los visitantes para llegar con claridad a la portería rival. No se notó en momento alguno la superioridad numérica y tampoco se puede poner de excusa el mal estado de la hierba del campo de El Vivero.

Palop agotaba los cambios dando entrada a Raí para jugar el último tramo del choque. El Ibiza añadía delanteros, pero el problema era hacer llegar el balón al área del Badajoz. El conjunto ibicenco naufragó en la zona de creación, nunca tuvo control ni posesión y los locales vivieron una plácida segunda parte. En los segundos 45 minutos, con Higón agotado por el esfuerzo, Petcoff se sumaba a la fiesta y desarbolaba una y otra vez la banda derecha del Ibiza.

Los visitantes tenían que achicar en defensa y los cambios pasaron inadvertidos. Ni siquiera ha sido productivo el arreón final ante un rival exhausto por el esfuerzo. Solo una acción a balón parado que lanzó Giner y Sánchez no ha acertado con el remate. Giner ha sido de lo poco positivo en la segunda parte, aunque ha desperdiciado otra ocasión en los minutos finales

Han sido 45 minutos para olvidar, con futbolistas clave en el conjunto ibicenco con un rendimiento muy por debajo de lo que se puede esperar y se debe exigir y un aviso de que por este camino lo del ‘climbing to the top’ se quedará en un eslogan. Cualquier parecido por la realidad será pura coincidencia, si se repite lo que se ha visto en El Vivero. Palop tiene trabajo.