El PP de Sant Antoni pide una consulta para decidir el futuro del puerto

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sant Antoni ha asegurado que, tras el “chapucero” proyecto de Ley de Medidas de Protección de la Bahía de Portmany promovido por PSOE y Podemos y que fue retirado a última hora de su debate en el Parlament, “es momento de hacer una consulta ciudadana, de buscar el máximo consenso que ellos no han buscado ni promovido”. Añaden que “es hora de evitar que socialistas y podemitas pasen como un rodillo sobre la voluntad de la gente y promuevan leyes a su antojo, sin calibrar las consecuencias económicas y sociales que pueden tener”.

Los populares han señalado que gracias al trabajo de los diputados ibicencos, “este despropósito de ley se ha frenado antes de su debate, porque sus promotores se han dado cuenta de que no contaba con el consenso necesario, de que era un auténtico sinsentido”. Otro de los puntos que han remarcado desde el PP Sant Antoni que ha provocado el rechazo de esta ley “es que ha dado la espalda, no sólo a la ciudadanía de Sant Antoni, a la que no se ha consultado, sino también al acuerdo que por unanimidad se aprobó en el pleno del Ayuntamiento y que no ha tenido su reflejo en esta Ley. Por esto lamentan que se “haya despreciado” de esta manera un acuerdo adoptado por todos y añaden que quieren saber “a qué verdaderos intereses responde toda esta pantomima en la que se ha convertido la tan necesaria reordenación del puerto de Sant Antoni”.