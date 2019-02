Amparo Sánchez, único Goya valenciano al mejor maquillaje y peluquería por 'El hombre que mató a Don Quijote'

La gala de los premios Goya tuvo lugar anoche, el sábado día 2, en Sevilla. Una gala en la que 'Campeones' y 'El Reino' se han alzado como las cintas protagonistas en las que también ha habido algún otro nombre propio: Jesús Vidal y su emocionante discurso al recoger el Goya al Mejor actor revelación o el reivindicativo discurso de la Mejor actriz revelación, Eva Llorach.

Pero si nos centramos en los premios valencianos, Amparo Sánchez ha sido la única que se ha llevado el cabezón a casa. Sánchez obtuvo el galardón por Mejor maquillaje y peluquería de 'El hombre que mató a Don Quijote'. No corrieron la misma suerte David Marqués, guionista de Campeones o los cortometrajes 'Bikes, The Movie', '9 pasos', 'El olvido' o 'Memorias de un hombre en pijama', que no lograron alzarse con sus respectivos premios.

El #Goya2019 a Mejor Maquillaje y Peluquería es para Sylvie Imbert, Amparo Sánchez y Pablo Perona por El hombre que mató a Don Quijote pic.twitter.com/LgxGOGPOWw — Premios Goya (@PremiosGoya) 2 de febrero de 2019

Sin embargo, las dos cintas protagonistas de la gala, 'El Reino' y 'Campeones' tienen cierta vinculación con Valencia. La primera, además de ser rodada parcialmente en Valencia, se basa en la trama Gürtel valenciana y la segunda, la mejor película según la academia, está inspirada en la asociación Aderes de Burjassot.