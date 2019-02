Paco Herrera: "Es posible que juegue el mismo once que ganó al Osasuna"

En relación a la situación de Araujo dijo: “la semana pasada no tenia la cabeza aquí, pero esta semana he hablado con él y le he dicho que este es su equipo y que es amarillo”.

“Aythami y Srnic necesitan unos días para aclimatarse. La semana que viene ya podré contar con los dos” indicó en referencia a los descartes en la convocatoria de las nuevas incorporaciones amarillas.

Sobre la sequía goleadora de Rubén Castro, comentó “es un jugador al que admiro. Para nosotros es clave y entiendo que todos los goleadores pasen por esta racha” concluyó en la sala de prensa de Telde.

El equipo se concentrará mañana a mediodía en un hotel de la capital.