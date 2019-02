El PNV, prest, para el 26 de mayo

El PNV inició ayer la precampaña reuniendo en el BEC a sus candidatos a los municipales, forales y europeas del 26 de mayo. No intervinieron todos, lógicamente. Lo hicieron la candidata europea Izaskun Bilbao, el presidente del partido Andoni Ortuzar y el lehendakari.





Hace cuatro años, el PNV recurrió a Urkullu para que arropara a unos candidatos poco conocidos. No hubo cartel electoral sin el lehendakari. Han pasado cuatro años de gestión, pero el PNV parece volver a recurrir al tirón de Urkullu. Y eso que acaba de sufrir un revés retirando los presupuestos y no tiene garantizada la ley que los palía. Ayer Urkullu reprochó que "algunos se enreden en la forma para no aprobar el fondo", obviando que ha sido él, su gobierno, el causante del problema presentando la ley como un trágala. Lo reprochó de forma impersonal porque ni él ni Ortuzar mencionaron a la oposición. Ni para criticarla. El ninguneo fue tal que Ortuzar llegó a decir que la mayor oposición para el PNV son las buenas encuestas.

Así se presentó el PNV, haciendo gala, frente a los populistas, de un partido unido, sólido y en el centro. En el alambre permanente, haciendo equilibrios. Reconocido por el propio Ortuzar.