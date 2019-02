"Shibasaki no vino por una decisión unilateral del Getafe"

El Director Deportivo reconoce ofertas por pilares de la plantilla y anuncia muchos cambios en la cantera

Carmelo del Pozo ha comparecido esta mañana para analizar los movimientos del Deportivo en el mercado de invierno. Ha reiterado su defensa de la plantilla, justificando los pocos fichajes efectuados ya que "el equipo está bastante bien configurado, es una plantilla bastante buena. Intentamos no perder valor en la plantilla y evitar que salgan jugadores importantes. Han aparecido ofertas a jugadores nuestros". El ejecutivo ha hecho un repaso a los nombres que han protagonizado el mercado recientemente cerrado.

Salidas

Sobre la salidas, Del Pozo ha analizado las tensas relaciones con el Leganés, definiendo la relación entre clubes como "complicada desde el verano. Sus caminos son diferentes a lo normal. Son formas de trabajar... especiales. Es un equipo que trata con los jugadores (Rolan y Juanfran) directamente en verano y se los lleva. Ahora habla con ellos, no con nosotros, para prescindir de ambos". Explicó la continuidad de Juanfran debido a que el lateral carecía de opciones interesantes para salir. Con Rolan, Carmelo considera que la opción de su salida rumbo al Alavés fue "interesantísima para el club. Además tiene un estilo de juego que puede ser ventajoso para que tenga minutos".

La de Gerard Valentín era una situación evidente, debido a la falta de minutos y si tienes opciones para jugar, se activa. Se hace cesión pura y dura con el Lugo.

La situación más espinosa en este mercado ha sido Carles Gil. Un futbolista que "ya tenía dudas en verano". El director deportivo afirmó haberlas disipado, de inicio, pero a lo largo de las últimas semanas esas dudas volvieron a aparecer y que "nos manifiesta llegado el mercado de enero". Tras una negociación larga y complicada, Carmelo del Pozo dejó entrever que el negocio ha sido positivo en términos económicos para el Deportivo, en comparación a su precio de compra

Una de las cuestiones prioritarias para el club en este último mes ha sido "proteger a los jugadores que tienen más minutos, porque ha habido ofertas por ellos". Inisnuó que tantos centrales como delanteros han sido la diana preferida de esas ofertas y desveló una importante oferta por Vicente. El centrocampista canario habría recibido una jugosa propuesta desde China. Ofrecimiento que declinó el jugador, provocando los elogios de Del Pozo ante el compromiso mostrado por el canario.

Otro futbolistas que tampoco salieron pero sí han estado sobre la mesa son Mosquera y Christian Santos. Sobre el coruñés, Carmelo ensalzó su rol en la plantilla ya que "lo tenemos en un gran valor. Ahora no tiene minutos pero no podemos perder valores deportivos por situaciones de medio plazo. Le dije que si no estaba a gusto lo transmitiera y no lo hizo. Debe esperar su momento porque muchos lo van a tener". Además ensalzó el cambio mostrado por el venezolano en las últimas semanas. "Christian es el jugador que más ofertas ha tenido en enero, todo el mundo busca delanteros. Ha dado un giro bestial en lo personal... en lo profesional siempre ha sido un animal entrenando. Trabaja con un coach porque cree que debe implicarse más. Es otro Christian el que vemos día a día".

FIchajes

Acerca de los fichajes, Carmelo explicó lo condicionado que está un "mercado muy limitado, no es fácil encontrar jugadores que te aporten" Justificó la llegada de Íñigo López en el deseo de evitar quedarse "con tres centrales porque la liga es larga y los últimos 8-10 partidos son los que van a decidir el ascenso. No creemos que sea el momento oportuno para que asuman esa posible responsabilidad" los jugadores del Fabril. El perfil de Íñigo López, "central veterano, que no le tiemble asumir la responsabilidad y tampoco asumir su rol en el vestuario" encaja a la perfección en los deseado para cubrir la vacante dejada por Gerard Valentín.

La llegada de Nahuel Leiva se basa en la necesidad de encontrar " un perfil de jugador que no tenemos, que pueda jugar al espacio, correr, un extremo puro ". De este modo considera que las bandas pueden estar bien cubiertas con "Pedro o Fede en la derecha y en la izquierda Borja o Nahuel".

Carmelo del Pozo no escondió la búsqueda de un "medio con llegada" durante el mes de enero. Desveló los tres nombres que han estado sobre la mesa: Unai López, Javi Eraso y GAku Shibasaki.

"Habalmos con Unai López, la respuesta es buena, pero le ha costado llegar a Primera y no desea bajar a Segunda". Con Javi Eraso también se habla, pero el Leganés no quiere que salga el jugador. Mención aparte merece el que fue "tapado" hasta una hora antes del cierre de mercado, en una negociación que parece haber dejado grietas en la relación con otro club madrileño: el Getafe.

Con Gaku Shibasaki negocia el Dépor desde, aproximadamente, el 20 de enero. "La predisposición es total para venir. Nos dicen que le gusta cómo juega el Depor y quiero venir" explicó el director deportivo. El Getafe gozaba de ofertas superiores, pero centrocampista nipón desea quedarse en España. El Getafe plantea una cesión con opción de compra obligatoria, pero con una cantidad "no asumible para un Segunda". Al final se acuerda la cesión con jugador y Getafe. "Se redacta toda la documentación. Con todo firmado el Getafe no es capaz de meterlo en la plataforma de altas de la Liga. Hasta las once de la noche se dice que se va a hacer el traspaso ya la final no viene por una decisión unilateral del Getafe: no cierran la negociación con otro jugador (para suplir a Gaku) y por eso no le dejan salir". Un pase frustrado que deja entrever un evidente malestar en Plaza de Pontevedra. "Me gusta, cuando negocio, ser franco y directo. Era fácil decir si firmo a otro jugador te dejo salir". El Deportivo ya no manejó más opciones porque "si doy mi palabra, la respeto y debo morir por ese jugador que cree en mí", zanjó Del Pozo.

Carmelo del Pozo sigue considerando la del Deportivo como la mejor plantilla de la categoría ("La mía siempre lo va a ser") y evitó valorar las incorporaciones efectuadas por los rivales directos, expresando sus dudas sobre la adaptación de muchos fichajes a sus nuevos destinos. "Algunos se adaptarán, otros no... si vienes de estar sin competir tres meses, cuando cojas la forma es abril".

Acercad e la posibilidad de acudir al mercado de jugadores libres, el director deportivo no se mostró muy convencido de recurrir a esa opción. "La ficha libre está ahí pero no está en nuestra cabeza ocuparla".

Envió también un mensaje de tranquilidad a la afición, recordando que nada mejor que mantener la calma para conseguir el objetivo. "Hay que llegar a las últimas 8 jornadas bien posicionado para jugársela. Hay que manejar bien la ansiedad. No se asciende en febrero, marzo, abril... Solo pido que la gente entienda que van a ser partidos complicados, duros y vamos a necesitar de la gente, sobre todo en partidos atascados".

Fabril

Carmelo del Pozo no puso paños calientes a la situación del filial, anunciando cambios de calado en la cantera coruñesa. "Yo cuando llego me gusta dejar a la gente trabajar, dejé la responsabilidad a la gente de esos departamentos. En breve habrá novedades. En el Fabril habrá novedades a muy corto plazo. Puede haber novedades en la gente que dirige la cantera y en el propio Fabril. Todo hace indicar que las horas de Pellicer al frente del banquillo del equipo B podrían estar contados, pero no parece que vaya a ser el único cambio en Abegondo. "Hay un problema de idea de cantera. La tenemos que cambiar desde abajo hasta arriba. Debe madurar pero deben competir. Hay que mejorar la captación de jugadores, de entrenadores... necesitamos la cantera, no podemos vivir sin ella"

La situación del filial, descolgado en el último puesto de la tabla, también mereció un "recado" a los futbolistas por parte del máximo responsable de la parcela deportiva. "El Fabril debe competir hasta el final. A veces los jugadores no valoran lo que van a perder... a veces creen que se encuentra fácil equipo y no es así. Los jugadores que no salieron el año pasado no tuvieron ofertas... tras esta temporada, ¿quién las va a tener?. Hay que ser autocríticos, no se ha hecho bien"