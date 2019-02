El Elche Mustang sigue lanzado en la Liga y el siguiente reto es el pase a la Fase Final de la Copa

El Club Balonmano Elche Mustang de Joaquín Rocamora no cede en su marcha imparable hacia las primeras posiciones en la División de Honor de balonmano femenino. las "guerreras" ilicitanas no fallaron ante el Castellón y se impusieron por 31-24 en un encuentro que no fue brillante, pero en el que salió a relucir la contundencia y el gran momento de confianza de las chicas de Rocamora.

Laura Hernández fue la máxima goleadora con 11 tantos, Jenni Gutiérrez anotó 6 dianas, 4 de Ana Martínez y 3 de María Flores. El Mustang ha encadenado ya 8 victorias seguidas en la Liga y se encarama en el cuarto puesto con 20 puntos, a uno tan solo del tercero, el Atlético Guardés, y a tres del Rocasa, segundo, y del Bera Bera, líder de la máxima categoría, ambos con 23 puntos.

El siguiente reto para el Elche Mustang es eliminar al Atlético Guardés en la 2ª Fase de la Copa de la Reina. En la ida las ilicitanas vencieron en Carrús por 34-21 al conjunto gallego. Una renta sustanciosa de 13 goles que defenderán el la vuelta el sábado 9 de febrero a las 19.00 en el Pabellón de A Sangriña de A Guarda. Las chicas de Joaquín Rocamora sueñan con disputar la fase final del torneo copero en Barakaldo y para ello deben dejar en la cuneta al Guardés de José Ignacio Prades.