A los siete años perdió a su padre, y a los catorce a su madre, ambos de cáncer. Esto le hizo cambiar de opinión y dejó a un lado la ilusión de ser profesora de Matemáticas para estudiar Medicina. Ha sido presidenta de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos y vicepresidenta de la Española, además de Máster en Cuidados Paliativos por la Universidad Autónoma de Madrid. La doctora Carmen de Francisco cumple 25 años en la Unidad de Cuidados Paliativos y a los 53 se encuentra en un período de reflexión: "quiero ver qué hago con mi vida. Mis pacientes, que son mis grandes maestros, me han llevado a esa reflexión".

Reconoce que no ha sido consciente de todo este tiempo transcurrido en una profesión "de la que me siento orgullosa, y que más que quitarme la vida me la da". 2.500 pacientes y más de 10.000 familliares atendidos suponen una experiencia de vida y un bagaje que quiere recoger en un libro: "Cada pesona es diferente y el tratamiento, aunque haya unos protocolos, es personal. Ellos son los que mandan, los que toman sus decisiones y tú estás ahí informándoles y poniendo a su disposición todo lo que tienes".

Tras este tiempo transcurrido en el que se ha avanzado mucho en investigacion y en tratamientos y que en muchos casos han convertido la enfermedad en un mal recuerdo o en algo crónico, la doctora De Francisco llega a la conclusión de que "el cáncer sigue siendo el gran enemigo del que no tenemos toda la información, aunque es verdad que los oncólogos están haciendo una gran labor, como los de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología del hospital de Jerez, con profesionales altamente preparados. Pero sólo la palabra cáncer te hace temblar. Cuando una persona es diagnosticada no sólo enferma él, sino también la famillia al completo. Hay un impacto emocional sólo con mencionar ese nombre".

La pregunta es si el paciente debe tener toda la información sobre la enfermedad: "Cada persona es diferente -asegura-. Hay personas que tienen toda la informaicón y otros que no quieren saber más allá, sólo que les curen o que les cuiden".

Con todo, garantiza por su experiencia que "tener ganas de vivir, sentirse necesario y querido es fundamental para afrontar la enfermedad. Un gran maestro que tuve me decía que para el dolor, morfina, y para el sufrimiento, amor. Cuando alguien te mira y te expresa que está ahí, que te quiere con el alma y que va a estar lo que haga falta, uno empuja hasta el final".

Este lunes, en el Día Mundial contra el Cáncer, ha pasado por los micrófonos del Hoy por Hoy de Radio Jerez.