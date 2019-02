El Ayuntamiento de Jódar colabora con los trabajadores agrarios a solicitar el aplazamiento del pago del 'Sello Agrario'

El Ayuntamiento de Jódar colabora con los trabajadores/as agrarios a solicitar el aplazamiento del pago del 'Sello Agrario' hasta quede aprobado el sello definitivo.

Para tramitar el certificado digital y solicitarlo por internet, ha dispuesto personal y un horario especial en el centro Guadalinfo (Casa de la Juventud), donde pueden resolver todas dudas.

Con horario extraordinario, de 9 a 14 y de 17 a 22 horas, incluso fin de semana, hasta el 12 de febrero, fecha límite para hacerlo.

Una medida que afecta a todas aquellas personas que no hayan superado los 55 jornales declarados durante el año pasado. Aquellos que los hayan superado tendrán que pagar el sello con la nueva subida y, tras el trámite que han acordado el gobierno y los sindicatos, y que durará unos meses, se pretende buscar la manera de devolverte lo que has pagado de más por esta subida, una vez aprobados los PGE.

En cualquier caso estas gestiones las puedes realizar, personalmente, en la Oficina de la Seguridad Social más cercana, la de Úbeda, por correo remitiendo, a la propia oficina, por procedimiento administrativo, la documentación que ha repartido por todos los domicilios o a través de internet… la que te resulte más fácil.

Recuerda en el Centro Gualdalinfo (Casa de la Juventud) te facilitarán toda la información que necesitas y te pueden hacer la gestión completa.

Horario ampliado, de 9 de la mañana a dos de la tarde y de 5 a 10 de la noche, también durante todo el fin de semana. Fecha límite el 12 de febrero.

"Tu Ayuntamiento está contigo y te lo pone más fácil"

El Ayuntamiento de Jódar ha remitido a todos los de domicilios de los trabajadores/as del campo, la siguiente información sobre el pago del ‘Sello Agrario’:

"PARA TODOS LOS TRABAJADORES/AS DEL CAMPO

Este trámite tiene que hacerlo la Seguridad Social, pero desde tu Ayuntamiento queremos informarte y ayudarte. Esta cuestión es un poco compleja, así que debes de prestar atención a este escrito. Se ha ocasionado una situación que no nos gusta y de la que queremos informarte para que tú decidas lo que más te convenga. La subida del salario mínimo interprofesional, refrendada por el Congreso de los Diputados (que beneficia y dignifica la vida de cientos de miles de trabajadores en toda España) tiene una consecuencia no prevista e indeseada que perjudica a los trabajadores del campo:

El problema es que el sello del campo se calcula en base al salario mínimo interprofesional, así que al subir el salario mínimo el sello de este mes en adelante SUBE a 120 Euros.

El Gobierno y los sindicatos han llegado al acuerdo de tomar medidas para solucionar este problema, y de esas medidas te informamos:

Para poder rebajar el sello, aproximadamente al precio anterior, no hay más opción legal que incluirlo en los presupuestos generales del estado, o hacerlo por la presidencia del gobierno (después tiene que ser refrendado por el Congreso de los Diputados). En cualquier caso, son trámites que durarán varios meses porque tienen que pasar por el Congreso de los Diputados y, mientras tanto, la tesorería de la seguridad social emitirá los sellos con el precio nuevo.

¿QUÉ PUEDES HACER? (Antes del 12 de Febrero, hay muy pocos días):

Si has declarado más de 55 jornales durante el año pasado, no puedes hacer nada ahora. Tendrás que pagar el sello con la nueva subida y, tras el trámite que han acordado el gobierno y los sindicatos, y que durará unos meses, se pretende buscar la manera de devolverte lo que has pagado de más por esta subida.

Si has declarado MENOS de 55 jornales durante el año pasado (o justo 55 jornales):

1.- Puedes pagar en los meses siguientes (aproximadamente hasta junio) el sello al nuevo precio (120 euros) y después solicitar que te devuelvan el dinero que has pagado de más por esta subida, cuando haya sido aprobada la rebaja en los presupuestos generales del estado, o por el presidente del gobierno y refrendada en el Congreso.

2.- PUEDES SOLICITAR APLAZAR EL PAGO de los meses de enero a abril y pagarlos durante los meses de junio a septiembre (junto con los que tengas que pagar esos meses) al precio aproximado que los estabas pagando hasta ahora. ES DECIR: AHORA NO PAGARÍAIS CON LA SUBIDA Y A PARTIR DE JUNIO PAGARÍAS UN MES ACTUAL Y UNO ATRASADO, AL PRECIO APROXIMADO QUE HAS PAGADO HASTA AHORA.

¿CÓMO PUEDES SOLICITAR ESTE APLAZAMIENTO?

1.- RELLENANDO TUS DATOS PERSONALES EN LA SOLICITUD QUE TE ENVIAMOS (el resto de datos ya los hemos cumplimentado por ti. PUEDES HACER FOTOCOPIAS si alguien más lo necesita) y PRESENTANDOLA:

- PERSONALMENTE, en cualquier oficina de la Seguridad Social (La más próxima es la de Úbeda)

-POR CORREO: diciendo en la oficina de correos que lo quieres Certificado por procedimiento administrativo. Lo diriges a: TESORERÍA GENERAL LA SEGURIDAD SOCIAL, Av. De la Constitución, 8 - 23400 Úbeda (Jaén)

2.- POR INTERNET, puedes hacerlo en tu ordenador, un familiar, un amigo… En el portal de la Seguridad Social ruta: Inicio/Ciudadanos/Recaudación/Solicitud de moratoria y exención por acontecimientos catastróficos. NECESITARÁS TENER CERTIFICADO DIGITAL – Podrás sacar el certificado digital, en el mismo instante, en el centro Guadalinfo (Casa de la Juventud).

PARA AYUDARTE: Desde tu Ayuntamiento, además de enviarte esta información, hemos dispuesto personal y un horario especial en el centro Guadalinfo (Casa de la Juventud), donde podrás resolver dudas y te ayudarán a solicitarlo por internet.

PARA CERTIFICADO DIGITAL Y SOLICITARLO POR INTERNET:

CENTRO GUADALINFO – CASA DE LA JUVENTUD – TODOS LOS DÍAS, HASTA EL 12, INCLUIDO EL FIN DE SEMANA

DE 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 H.

IMPORTANTE: Ante el gran número de vecinos y vecinas que pueden necesitar solicitarlo, y los pocos días que hay para hacerlo, te rogamos que, por la comodidad de todos, utilices las diferentes maneras de solicitarlo, de forma alternativa, intentando que no se colapsen los servicios"