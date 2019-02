Molango: "Si queremos retener a los mejores asumes que vas a perder dinero"

El consejero delegado del Real Mallorca, Maheta Molango, ha estado presente en el acto de renovación de Fran Gámez hasta el 2022.

El dirigente ha pasado revista a todos los temas de actualidad del club y hablado de las cuentas tras conocerse la semana pasada que la entidad acumula 13 millones de euros de pérdidas desde 2016.

En la temporada 207-2018, la entidad tuvo en Segunda B unas pérdidas de 4, 3 millones de euros. Pese a ello, el mensaje de Molango es claro: " La línea general es dar prioridad a lo deportivo. No queremos que los mejores salgan, sino que paguen la clausula. ¿Queremos no perder dinero? Hubiésemos vendido a Lago y Raíllo en Segunda B. Al no hacerlo asumes que vas a perder dinero y los dueños saben lo que cuesta".

Sin embargo, el consejero delegado trabaja en reducir las pérdidas año tras año: "El club perdía 8 millones y lo bajamos a 4,2 en Segunda B 4,1. Los dueños sabían que había una deuda histórica y es cuestión de tiempo bajar las pérdidas".

Respecto a lo deportivo, Molango se ha mostrado satisfecho por cómo se ha dado el mercado de invierno. "Han salido los jugadores que menos juegan y lo que llega refuerza lo que tenemos".

Pese a los esfuerzos del club por mejorar su plantilla, el objetivo sigue siendo el mismo: "El mensaje es llegar a los 50 puntos y cuando quememos esa etapa pensaremos hasta dónde podemos llegar", explica Molango.

Maheta también ha detallado cómo se han dado las ventas de los jugadores del filial, Xavi Sintes y Pablo Ramón, al Real Madrid. "Desde julio, se les plantea la renovación porque forman parte de un grupo de élite. Ellos deciden no seguir así que tenemos que sacar lo máximo de sus salidas. Le explicamos al Real Madrid que valore algo más que la clausula y dejará un dinero interesante si cumplen los objetivos". dice el consejero delegado del Real Mallorca.