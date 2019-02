J. Vázquez: "Non solicitaron ningunha reunión comigo"

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, repasaba en Hoy por Hoy Ourense la actualidad municipal. El regidor hizo referencia a los dos asuntos más destacados: la sustitución del ex- concejal José Araújo, todavía por resolver, y las protestas de los Bomberos. Ha asegurado el regidor que no tiene ninguna solicitud de reunión por parte de los Bomberos y ha querido señalar que no todos los sindicatos se han unido a las movilizaciones.

El alcalde también hizo referencia a la segunda fase de mejora del Puente Romano, que va más allá de su conservación, queriendo poner en valor el entorno, y a la reposición del firme en Farixa, Miramón y Alberto García Ferreiro.

Además, Jesús Vázquez adelantó que pronto se presentará un proyecto para Seixalbo, se licitarán mejoras para Reza y prevé para el siguiente mandato una reforma integral en la Avenida de Zamora.