La huella de Franco sigue en las calles navarras

Julio Ruiz de Alda, militar, aviador y cofundador de la Falange Española. A día de hoy da nombre a un grupo de viviendas en Pamplona, a una calle en Estella y a otra en Milagro. Compromís ha remitido un documento al Senado, por tercera vez, para que la localidad de Milagro cambie el nombre de esta calle. Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro, asegura en la SER que no se cambia el nombre porque: “no se tenía conocimiento de que Ruiz de Alda fuera en contra de la memoria histórica. En 1999 se preguntó qué calle había que cambiar, lo notificaron y las notificadas se cambiaron”.

Compromís señala otra localidad Navarra en el escrito. Aseguran que en Mendigorria hay una calle con el nombre "José Antonio", en honor a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. En la localidad de Mendigorria no tienen constancia de que esa calle exista. “He estado hablando con el secretario y aquí en el callejero de Mendigorria no existe ninguna calle que se llame así. He llamado al Servicio de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra han estado mirando y no existe ninguna calle con ese nombre. Si existiera estaríamos muy contentos de cambiarlo”, afirma José Antonio Arizala, concejal de Urbanismo.

En 1996 Mendigorria cambió el nombre de la Calle General Franco por "Calle Portal", y la Calle General Mola por "Calle La Verdura". En Milagro cambiaron el nombre de 12 de sus calles por homenajear a personas del régimen franquista.