El 21 de febrero se celebra la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat

La comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat se celebrará en Valencia el próximo 21 de febrero y versará precisamente sobre empleo, sobre como coordinar las actuaciones de las dos administraciones, y que reviertan en políticas activas.

Se hablará de infraestructuras, de industria, de turismo, de agricultura, del brexit y también se abordara la deuda histórica. Pero no se hablará de manera específica de la reforma del sistema de financiación autonómica, según la ministra Meritxell Batet, porque no es un problema único de la Comunitat sino que afecta a más autonomías. Batet ha admitido que esta legislatura no se podrá cambiar el modelo pero se va a seguir trabajando técnicamente para poder reformarlo la próxima.

La ministra afirma que en lo inmediato el gobierno de España ha cumplido con la Comunitat en el proyecto de Presupuestos:

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido en apelar a los diputados valencianos en el congreso, los del PP y de Compromis, para que apoyen los presupuestos, en especial los del PP si el año pasado aplaudieron los presupuestos de Rajoy que eran peores que los de Sánchez, ahora deberían incluso aplaudir con las orejas.

Puig ha admitido no saber como decir que no ha bajado su nivel de reivindicación al gobierno de Sánchez. Sobre la reforma del modelo, asegura que es tan exigente como antes, aunque reconoce las dificultades que se tienen. Seguirá insistiendo en la reforma del sistema pero lo abordará con la ministra de Hacienda, la semana siguiente a la reunión de la comisión bilateral cuando venga a Valencia: