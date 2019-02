"Salir de la Mancomunidad supone un ahorro de 60.000 euros anuales"

En 2015 Cubas de la Sagra anunció su salida de la Mancomunidad de Servicios Sociales, una decisión, no exenta de polémica, que tuvo que formalizarse por vía judicial y aunque hasta julio del pasado año un tribunal no dio la razón al gobierno popular de esta localidad, el Ayuntamiento hace cuentas y ve que solo le ha reportado beneficios.

José Pedro Flores Ramos, alcalde popular Cubas de la Sagra, ha hecho balance, de una legislatura que termina, después de estar dos al frente del Ayuntamiento. No repetirá como candidato, por decisión personal, pero se siente orgulloso de muchas de las decisiones que ha tomado como regidor y una de ellas es la de abandonar la Mancomunidad de Servicios Sociales. La cantidad económica que pagaban no se correspondía con los servicios que les prestaban, ha dicho Ramos en una entrevista a SER Madrid Sur. Asegura que estar fuera les ha supuesto un ahorro anual de unos 60.000 euros, sin que haya merma de atención social, ya que son “un ayuntamiento de economía saneada”.

Flores no ha querido pronunciarse sobre el nombre de la persona que podría encabezar la candidatura del PP en Cubas de cara a las municipales. “Todas las personas que han estado conmigo son personas válidas y es una decisión que no solo me corresponde a mi. En las próximas horas se va a dilucidar y creo que la persona que se elija será la más adecuada”, ha dicho.

Echando la vista atrás de lo que más orgulloso se siente en este tiempo de alcalde es haber conseguido un instituto para la localidad, además, de haber mantenido saneadas las cuentas municipales. En el debe le queda el no haber visto terminado el Centro de Artes Escénicas, cuyas obras se iniciarán en breve a cargo del Plan de Inversiones Regional.