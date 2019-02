El BMC de Algeciras afronta una difícil visita a Maracena

El BM Ciudad de Algeciras cayó derrotado este pasado sábado en un cruel desenlace final tras un gol sobre la bocina que hizo que los algecireños sucumbieran por 27-28 ante BM Bolaños en el último segundo.

El técnico Sebastián García "Chano" señalaba la mala fortuna que acompañó a su equipo. "Se nos quedó la cara de tontos, empatamos el partido y tuvimos balón para ponernos por delante y en el último momento se nos fue", lamentó el preparador que destaca que el hecho de que el equipo esté en mitad de la tabla a estas alturas de competición sea un problema.

"No tenemos opciones de meternos arriba y no sufriremos por el descenso, ahora tenemos varios partidos con los que se juegan la vida y será muy complicado porque cuando no te juegas nada no tienes la misma intensidad" afirmaba el entrenador algecireño que espera eso sí que los suyos den la cara en la visita del próximo sábado a las 18.00 horas a Maracena.

"En la primera vuelta ha sido el único equipo que nos ha ganado con claridad, es el mejor plantel de la liga como colectivo pero buscaremos dar la sorpresa", concluyó. Además, habrá mucho balonmano para las categorías inferiores con el Juvenil Femenino recibiendo a BM Lepe el sábado a las 16.00 horas, el Senior Femenino lo hará justo a continuación, ambos en casa, mientras que el Juvenil Masculino visitará a BM Maracena el sábado también a las 16.00 horas.