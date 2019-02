Andrés Ramírez: El libro de los gustos

Se dice que el libro de los gustos está en blanco, y así es, en la mayoría de los casos. Lo habitual es que los gustos personales se vean condicionados o, al menos, influenciados por el entorno en el que hemos crecido o nos hemos desenvuelto. Pero en el Carnaval de Cádiz, además de todo esto, existe un libro de los gustos único y personal que vale para uno mismo y para el resto de las personas.

Si nos gusta una agrupación, un autor, un estilo, una modalidad, lo que sea, no entendemos que al resto del mundo no le guste o, lo que es muchísimo peor, que le guste algo que a nosotros no nos gusta. ¿Cómo puede ser?

El carnaval nos hace portadores de la verdad absoluta, lo que nos gusta nos gusta y lo demás no nos gusta nada, es más, nos parece malísimo y no somos capaces de valorar ni el talento, ni el ingenio, ni el esfuerzo de alguien que ha hecho algo que no nos gusta. Y no nos gusta porque nuestra mente es estrecha y nuestra tolerancia es muy limitada.

Normalmente, con muy poco esfuerzo, podemos disfrutar de todo aquello que no sea nuestra agrupación favorita, autor favorito o nuestra modalidad favorita. Yo os animaría a intentarlo. Se abre un maravilloso mundo de sensaciones, de diversión y de disfrute.

Disfruten de pasodobles, de cuplés, de tangos, parodias, temas libres, agrupaciones de concurso y callejeras, de Cádiz y de fuera, de carnaval hecho por mujeres, por hombres o por ambos, del concurso y de la fiesta, del cachondeo, de la crítica, de las coplas y del vino. Esta es nuestra fiesta y tiene un montón de posibilidades y opciones, y todas válidas.

Disfruten del carnaval de Cádiz en mayúsculas. No se pierdan nada. Todo suma. Feliz Carnaval a todas y todos.