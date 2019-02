Amplia entrevista la concedida por el técnico del CD Tenerife a la Cadena SER. José Luís Oltra ha tocado diversos temas de la actualidad blanquiazul que ha repasado en el Radio Club Deportivo, empezando por la situación actual en la que se encuentra el equipo tras el mercado invernal y con los tres últimos encuentros en los que ha mantenido la portería a cero.

ILUSION: “La gente se ilusiona si le gusta lo que ve, le seduce y hasta ahora no habíamos rendido por distintas circunstancias. Ahora solo hemos perdido uno de los ocho últimos y hemos dado un paso adelante, lo que hace que la gente lo valore. Tenemos que mantenerles con ese deseo de ir al estadio a ver al equipo y respaldarlo aunque eso nunca ha faltado en esta afición que jamás nos ha dado la espalda”.

PARTIDO A PARTIDO: "No podemos olvidar el presente. Estamos a cuatro puntos de descenso y no hemos ganado fuera de casa. No sé si vamos a tener fútbol o si es una mejora temporal. El fútbol no tiene pasado ni futuro sino presente, y el nuestro es el partido ante el Córdoba. No generar excesivas expectativas es bueno y los presupuestos no te dan puntos. Hay muchos equipos que partimos con objetivos altos y no todos llegamos a ello, incluso alguno tiene que pelear por no descender”.

JORGE “Era importante contar con el hasta final de temporada y la dirección deportiva iba por delante en el caso de que no estuviera, aunque el jugador ha querido quedarse por lo que siente por el equipo de su tierra. Estoy satisfecho por el hecho de que se quede y ahora debemos buscar resultados que es lo que queremos y buscamos”.

QUE LE FALTA AL EQUIPO: “Somos un grupo que tiene llegada. Creo que nos falta algo de fortuna en algunos partidos, confianza en jugadores que tienen que marcar esas diferencias y que por circunstancias no lo han conseguido. Vamos a tener mayor pegada y más gol, aunque tengamos la carencia de no haber ganado fuera de casa. Tenemos que mentalizarnos para mejorar en esas cosas y seguir trabajando para mejorar”.

RENOVACION: “Me siento querido y respaldado. El presidente ha dicho que he venido para quedarme y hay una sintonía muy buena con el director deportivo. Soy un privilegiado en poder entrenar a este equipo y vivimos mi familia y yo encantados en esta isla, pero ahora es el momento de hablar de otras cosas y se caerá por su propio peso cuando se hable de seguir o si no es así lo respetaremos”.

VICTOR MORENO: “Su trabajo ha sido increíble y tiene mucho mérito. Hay que ponerle una matrícula de honor por el tiempo que ha tenido, la situación clasificatoria y lo que ha tenido que gestionar con el margen que había. Ha actuado rápido y bien, con primeras opciones que ha traído de lo que se necesitaba. Ha sido un mérito de todo su equipo de trabajo y aunque él no ha querido decirlo ha sacado una nota muy alta la que ha logrado en este aspecto”.