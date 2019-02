Juan Fernández tratará de mantenerse en la alcaldía con "Linares Primero"

Bajo el nombre “Linares Primero”, Juan Fernández, actual alcalde, hace oficial que concurrirá a las elecciones locales de mayo. Será una agrupación de electores y se ha negado a desvelar los nombres de las personas que irán con él en la lista, aunque se reitera en que no mirará las siglas políticas. Será indispensable, “que tengan como prioridad la esta ciudad”. Tendrá un ámbito local, su propia simbólica “y los modelos de recogida de firmas y apoyos, andan por unas 1.500, habrá que recogerlos en Linares”.

Lamenta la parálisis que, dice, vive Linares con los diferentes procesos electorales. Pone por delante su experiencia como dirigente local, que entiende es un valor en su candidatura, y su defensa a ultranza de la ciudad. “Me presento con una V, no es de victoria, sino de verdad. Irá por delante”.

Dice que respeta al resto de candidaturas pero que él se presenta para ganar y seguir siendo el alcalde de Linares, lo siente como una necesidad. “En mi labor política habrá quien esté más o menos de acuerdo conmigo pero es evidente cómo estaba Linares antes y ahora, teniendo en cuenta la época de crisis”. Añade Fernández en su rueda de prensa de hoy que “yo he dado la cara en la peor de las circunstancias y he peleado por mi pueblo hasta con mi partido, yo no he visto hacer eso a nadie”.