La propuesta de regulación de las VTC's causa indignación en el sector del taxi, Uber y Cabify

Las VTC's en la Comunitat Valenciana podrán pedirse con un mínimo de 15 minutos de adelanto (aunque la regulación quedará aquí al pairo de cada ayuntamiento), no podrán utilizar servicios de geolocalización y no podrán recoger clientes por la calle como los taxis. Esas son las líneas básicas de la propuesta de regulación de las VTC's puesta este martes sobre la mesa por la Conselleria de transportes.

Considera el gobierno valenciano que deben ser los ayuntamientos los que regulen el ámbito urbano, puesto que no se puede comparar el servicio de taxi en Valencia con el de otros municipios como Benidorm o como Castellón. Para la Generalitat queda el ámbito interurbano en una norma que ha puesto sobre la mesa después de haberla sometida a un proceso de información pública para poder sumar las aportaciones de todos, buscar la convivencia y evitar conflictos.

Pero para el sector del taxi, la propuesta es insuficiente y decepcionante. Fernando del Molino, de la Federación Sindical del Taxi, afirma que la Generalitat se ha limitado a poner sobre la mesa lo que ya regula la ley y por sistema las VTC's no cumplen. Considera que no se evita de ninguna manera que las VTC's sigan actuando como taxis y aunque de momento no quiere hablar de movilizaciones no las descarta si la Conselleria no endurece las condiciones para las VTC's.

Por su parte, la patronal de las VTC, Unauto, advierte de que la regulación que prepara el Consell para ese servicio supone la eliminación de estas licencias de transporte en Valencia y Alicante y el despido de 500 trabajadores, así como que los ciudadanos "no tengan derecho a elegir". Así lo cuenta Ricardo González, presidente de Unauto VTC en la Comunitat Valenciana:

Afirman que es un "auténtico desastre" porque conlleva "eliminar un competidor del taxi, que los ciudadanos no tengan derecho a elegir y que la fiesta la paguen los ciudadanos". El "decreto a la catalana", si se aprueba como se ha planteado por parte de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, tendrá como consecuencia el despido de 500 trabajadores entre directos e indirectos en las empresas que trabajan a través de las plataformas Uber y Cabify en Valencia (en Alicante opera Cabify), han afirmado.

Desde Unauto esperaban una postura "más al estilo de Madrid, negociar", y han asegurado que la regulación valenciana va en contra de la libertad de empresa, la unidad de mercado y la legislación española y europea. Según la patronal, la Conselleria no ha citado a la patronal a próximas reuniones y únicamente les comunicarán el contenido del decreto.