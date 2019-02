Mame Fernández se ha mostrado durísimo con el coordinador insular de Nueva Canarias, Armando Santa, en la SER. Mame Fernández considera que Armando Santana ha fracasado en su labor y de hecho, ha pedido la dimisión del coordinador insular de su propio partido hace escasos minutos en la SER. "Ha fracasado. Y pueden pasar dos cosas, o dimite o lo cesan", ha dicho Mame Fernández. A la pregunta de si Armando Santana debería dimitir, Fernández responde de forma contundente que si: "Por supuesto, ha fracasado en cuatro años de gestión como coordinador insular. Está para organizar el partido y no ha sido capaz". Mame ha concluido con un símil futbolístico: "cuando uno no gana diez partidos seguidos tiene que marcharse, tiene que dimitir. No vale que se está jugando bien y que el rival metió un gol fuera de juego o que el árbitro se equivocó. No vale, no vale. Tiene que asumir los éxitos y los fracasos", concluye Mame.

Además, el concejal de Nueva Canarias en Tías ha valorado el acuerdo con Somos Lanzarote y asegura que no se contó con la gente de Tías para tomar esta decisión. "Nueva Canarias en Tías sí forma parte de la coordinadora insular", explica Mame contradiciendo a Armando Santana. Hace unas semanas Mame Fernández dejó claro en SER Lanzarote que si Gladys Acuña no encabeza la lista al Parlamento, Tías iba a pedir el puesto de salida al Parlamento, y lo mantiene.

Mame Fernández no descarta marcharse del partido y en caso de irse, no se iría solo.

En la reunión de la asamblea de Nueva Canarias en Tías incluso se barajó la posibilidad de marcharse del partido si las cosas no se reconducen. Sin embargo, Mame deja claro que su intención y la de sus compañeros no es marcharse, sino pelear por el proyecto político de Nueva Canarias, fracasado en manos de Armando Santana.