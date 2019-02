Las cartas que se enviaron Manrique y Dámaso verán muy pronto la luz

Cerca de ochocientas cartas, -custodiadas todo este tiempo por Pepe Dámaso-, verán la luz muy pronto, con motivo del Centenario de César Manrique. Se trata de las cartas que el artista conejero le escribió a Pepe Dámaso. Casi ochocientas misivas inéditas, que servirán para conocer con mucho detalle la relación de dos artistas que juntos, suman un patrimonio artístico de valor incalculable.

La Doctora y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, Violeta Izquierdo, ofrecerá esta tarde a las 20:00 en el CIC El Almacen la conferencia “Manrique, Arte Total y Estética Global”, en el marco del ciclo “Conferencias Manrique 100”. Se trata de una oportunidad única porque Violeta Izquierdo es la autora de la primera tesis doctoral que alguien emprendió sobre el artista, iniciada con Manrique en vida y calificada como Suma Cum Laude.

Con motivo de esta conferencia, Izquierdo ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote y ha recordado esta fotografía, tomada durante la exposición homenaje realizada entonces por Pepe Dámaso a Manrique, en el año 2002 en el Almacén. En la fotografía aparecen la escritora Elsa López, el ex presidente del Gobierno de Canarias Jerónimo Saaveda, el actor Eusebio Poncela, la gestora cultural Carmensa de la Hoz, Pepe Dámaso y Violeta Izquierdo, entre otros. Diecisiéte años después, los protagonistas de aquel momento han evocado sus recuerdos con César Manrique en Hoy por Hoy Lanzarote.

De izq. a drch: Carlos Pérez Reyes, Carmensa de la Hoz, Eusebio Poncela, Violeta Izquierdo, Pepe Dámaso, Jerónimo Saavedra y Elsa López en 2002 durante la exposición: "De Dámaso a Manrique". / Cadena SER

Más allá del interés por su obra, Violeta mantiene un nexo emocional con César Manrique: "después de tanto tiempo estudiando y planificando la obra de César, me une un nexo emocional muy profundo con él, porque al mismo tiempo que he conocido su obra he conocido a gente maravillosa que ha pasado por su vida, y algunos están en esta foto", explica Izquierdo.

La escritora palmera Elsa López, Premio Canarias de Literatura 2018 también sale en la foto, aunque no recuerda la fecha: "solamente recuerdo las emociones, recuerdo las risas de aquel día, qué bien lo pasamos, qué emocionante", recuerda Elsa. La escritora destaca el carácter fuerte del artista: "ese carácter era el que le permitía ganar, porque él ganaba con la inteligencia. Cuando le perdimos, perdimos esa energía, todos hubiéramos deseado un César para nuestras islas", explica la palmera Elsa López.

El ex Presidente del Gobierno de Canarias también recuerda aquel momento: "la fotografía me suscita los recuerdos de César", explica Saavedra. Jerónimo y César se conocieron en la terraza de una cafetería del Parque Santa Catalina, donde se reunían los profesores a finales de los sesenta. Manolo Millares, César Manrique, Pepe Dámaso y Martín Chirino eran habituales de aquel lugar. Jerónimo Saavedra recuerda especialmente un fin de año que celebró en la casa de César Manrique, en Lanzarote, al que asistieron Alfredo Kraus con su mujer y algunos amigos aristócratas de César Manrique llegados de Madrid.

Las cartas que se enviaban César Manrique y Pepe Dámaso verán muy pronto la luz.

La relación que mantuvieron César Manrique y Pepe Dámaso fue muy intensa, en lo artístico y en lo personal, hasta que un accidente de tráfico truncó la vida de Manrique. La relación entre ambos duró hasta el final, "hasta que murió, eso se verá en una correspondencia que se está transcribiendo en Madrid y que yo quiero publicar, con el cariño y la devoción que César sentía por mí", ha explicado Pepe Dámaso a la SER. Una admiración mutua: "fue tan generoso conmigo y tan estupendo en tantas cosas", recuerda Dámaso. "César era capaz de estar inaugurando Jameos del Agua con un Ministro y preguntar: ¿coño, dónde está Pepe que no está aquí conmigo? Yo me daba cuenta de que estaba con un genio y algo se me iba a pegar", ha explicado Dámaso.