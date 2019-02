Votar y callar

Está claro que los dos partidos que están en el gobierno del Cabildo de Gran Canaria no pasan por su mejor momento y no me refiero a los consejeros en sí, me refiero a los partidos.

Después de que Luis Ibarra siga insistiendo sobre sus dudas sobre el expediente de la compra de los terrenos de Amurga, una parte propiedad de la esposa de Román Rodríguez, el candidato socialista ha venido insistiendo en la línea de no ver estética la compra aunque sea legal, reclamando la máxima transparencia y dejando que las principales dudas las resuelvan los tribunales. Ibarra salva a Antonio Morales de sus dudas, se cree que el presidente no sabía nada pero el consejero de Presidencia y Hacienda sí.

Desde NC Carmelo Ramírez calentó la discusión aún más y ha respondido duramente al candidato socialista, le acusa de poner en riesgo un futuro pacto progresista y que está en una estrategia personal y no del Psoe.

A todo esto salió ayer el secretario general del Pose en Gran Canaria, Sebastián Franquis, respaldando a Luis Ibarra y diciendo que lo que dice es posición de partido. Y le recuerda a NC que el pacto era de la transparencia y la ética y que de callar y votar, nada. Está claro que socios no parecen.

Se nota que queda menos de cuatro meses para las elecciones y que los socios se empiezan a distanciarse, por lo menos de cara a la galería, porque aunque no se lo crean, ayer volvieron a votar juntos y evitaron paralizar la compra de las fincas de Amurga.

Se puede entender la postura de Ibarra, en la línea de que en un pacto no puede quedar uno, como le ha pasado al Psoe en esta y en otras ocasiones, en varias instituciones, como que no pinta nada y que se entera de las cosas por los medios de comunicación.

No parece que la sangre entre los socios vaya a llegar al barranco, pero que a nadie le quepa duda que sí suman pactarán, pero Luis Ibarra no será del mismo perfil que Ángel Víctor Torres para negociar y mucho menos para gobernar. Ya veremos.