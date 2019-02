"Los veteranos lo niegan, pero el acta arbitral recoge graves insultos machistas"

En declaraciones al programa ‘La Graderia’ de la Cadena SER en Cataluña, el presidente del Terrassa Jordi Cuesta, explicó que los jugadores veteranos no reconocen haber proferido insultos machistas a las jugadoras del equipo femenino.

El consejo de administración del Terrassa estuvo anoche escuchando las versiones de unos y otros "durante cuatro horas" pero "ante la controversia de las versiones opuestas" el presidente del Terrassa dio credibilidad al acta arbitral que recoge los insultos y decidió retirar todo el equipo de veteranos de la competición "porque nos negaron los insultos machistas" y por lo tanto tampoco se pudo identificar los que insultaron.

El acta arbitral que ha decantado la balanza es inequívoca. La firma la juez principal Alexia Mayer y dice que las jugadoras se sintieron ofendidas porque parte del equipo de los veteranos "se dirigieron a ellas con actitud de superioridad" con estas palabras: "salid ya del campo que tenemos que jugar nosotros, este partido debería estar suspendido”.

Ante los reproches de las jugadoras acta dice que el equipo de veteranos se encaró a las chicas: "id a la cocina, id a fregar, sois unas mierdas, y sois unas guarras"

A continuación dice el acta se inició una pelea que forzó la suspensión del partido.

"Decidimos plantarnos"

Una de las jugadoras afectadas, Alicia, ha explicado hoy en el programa "Aquí con Josep Cuní" que instó a sus compañeras a no ir a los vestuarios y a plantarse en medio del campo: "no puede quedar así la cosa, les dije, ni podemos permitir que quede así y que si queremos un cambio real tenemos que hacer algo para demostrar que no es justo y que ellos tampoco jugaran y que nos tenemos que quedar sentadas de manera pacífica”

Los Veteranos acusan a las jugadoras

Uno de los jugadores de los Veteranos del Terrassa, Dani, niega, sin embargo, los insultos machistas: "en ningún momento hubo comentarios machistas ni insultos y no entiendo como lo puede recoger la colegiada porque estaba a 20 metros y es imposible que se enterase de nada."

Incluso el capitán del equipo, Jaume Batalla, también en el programa de Josep Cuní, ha denunciado agresiones por parte de una de las jugadoras: "aquí sólo han explicado lo que ellas han convencido al árbitro de poner en el acta, pero nadie habla de los puñetazos en el pecho y patadas que uno de los veteranos recibió por parte de una jugadora que le agredió. "

Insistimos que ante la controversia y versiones opuestas el Terrassa, en aplicación del reglamento, y del principio de igualdad y respeto a las chicas, y condena del machismo, ha decidido hacer caso a acta que recoge los insultos.