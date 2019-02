Liñares no convocará el pleno sobre su condena porque "no hay motivos para su dimisión"

El alcalde de Cerceda, José García Liñares, no convocará el pleno que le solicitaron los grupos de la oposición para forzar su renuncia a la alcaldía. Considera que la condena que pesa sobre él por fraude y prevaricación en las obras de las lagunas del Jardín Botánico, no es motivo suficiente para celebrarlo. Alude que la sentencia no es firme.

El Juzgado de lo Penal número 2 condenó al alcalde, José García Liñares, a año y medio de prisión y 16 de inhabilitación. El regidor, que se dio de baja en el PSOE tras la apertura del juicio oral, hace caso omiso a la ley electoral y al informe del secretario que ve obligada su renuncia por incompatibilidad. El alcalde confía en una sentencia absolutoria exprés de la Audiencia y dice estar tranquilo.

Liñares ha enviado un escrito a los grupos municipales del PP y BNG para comunicarles que no convocará el pleno para tomar conocimiento de la sentencia y, de momento, seguirá de alcalde, cargo que ostenta desde hace 24 años.