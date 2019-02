La fórmula para la reversión sanitaria es la creación de una empresa pública

La consellera de Sanidad, Ana Barceló ratifica que la creación de una empresa 100% pública es la fórmula que contempla la GVA para recuperar la gestión sanitaria del departamento de Salud de Dénia.

Barceló se pronunciaba en estos términos, el martes 5 de febrero por la tarde en Xàbia, antes de participar en un acto organizado por el PSPV-PSOE, bajo el lema 'Sumem forces amb tú', organizado para explicar los presupuestos del Consell para 2019 y hacer balance de esta legislatura. En el acto también participó la diputada en Les Corts, Sandra Martín; y el alcalde y secretario general de los Socialistas de Xàbia, José Chulvi.

Ante la opinión pública, la titular de Sanidad explicaba que desde la GVA se están concluyendo las liquidaciones y se están llevando a cabo las negociaciones con la concesionaria de la gestión sanitaria de la comarca.

No obstante, aseguraba que todavía no se ha fijado ningún precio por la compra de las participaciones de la empresa.

Al respecto, la consellera reiteraba que no se podía hablar de importe alguno puesto que las negociaciones no están concluidas, ni cerradas las conversaciones. Y apuntaba que no podía adelantar ninguna cifra.

En cuanto a la fórmula contemplada para recuperar la gestión del departamento, Barceló ratificaba que es la creación de una “empresa 100% pública”.

Al respecto, señalaba que hay dos “hitos” que marcan la diferencia con la fórmula aplicada en el departamento de Alzira (la de personal laboral a extinguir).

El primero, una sentencia del Tribunal Constitucional. Y el segundo, el informe de la Abogacía de la GVA.

Barceló aseguraba que con la creación de la empresa pública los trabajadores no perderán ningún derecho.

La consellera de Sanidad insistía en que la empresa pública es la que más se ajusta en la actualidad, y es la fórmula “más garantista”, de cara a los trabajadores y a la asistencia.

En cuanto a la fecha para la recuperación de la gestión sanitaria de la Marina Alta, Barceló señalaba que se está trabajando para que pueda ser antes de las elecciones del próximo mes de mayo.