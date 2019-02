Este miércoles, mucho rock español como anticipo del nuevo festival que se celebra este fin de semana en Sant Antoni, es lo que nos ha triado David Serra en nuestra sección de música de cada semana.

Ha elegido los temas 'Get electric' de la banda Electric Alley y la canción 'Don't know why she love me, but she do' de Four Strings, dos de las bandas que estarán presentes en ese festival.