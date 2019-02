Tarde de fútbol y transistores

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla... Antonio Machado describía en 1906 así sus primeros años de vida, otros adaptando la poesía deberíamos decirle a nuestros hij@s que Mi infancia son recuerdos tardes de domingo, fútbol y transistor, aunque corramos un serio riesgo de que nos tomen por locos, ya que su generación nunca podrá sentir ese sobrecogedor cosquilleo que sentíamos todos al oír los pitos del código morse que anunciaba la variación de guarismos en los tableros de resultados en los campos de España.

Por obra y gracia de don Tebas, excelentísimo señor don Javier Tebas, sí, el mismo que ofreció su toque de puntilla al xerecismo, toda una generación de niños y niñas no podrán comprender porqué sus abuelos amaban tanto la radio y el fútbol. Nunca podrán montarse en la montaña rusa del carrusel deportivo que Bobby Deglané inventaba para dar paso a maestros como Joaquin Prat, nunca se reirán tanto como lo hacíamos escuchando a Pepe Domingo Castaño y todo el equipo anunciado las pipas Facundo, y no será posible porque este señor embaucó a los dueños del balón con falsos cantos de sirena. A los pobres les hizo ver que un incremento en los derechos de televisión igualaría los presupuestos por debajo, pero no les dijo toda la verdad porque efectivamente hubo un aumento, eso si proporcional, y sobre todo limitado porque impuso el límite salarial que sólo afecta a los mismos de siempre, con lo que te di por un lado te lo corto por el otro, no vaya a ser que los del sur se suban a las barbas de los del norte.

En resumidas cuentas, vamos a dar pan al pueblo para que el circo siga como siempre. Perdón, como siempre no porque las tardes de domingo, gracias a las jornadas que empiezan un viernes y terminan un lunes, nunca más tendrán recuerdos de fútbol y transistores. Todo sea por la pasta.