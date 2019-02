Dreyer: "Jugar tercero contra cuarto en los cuartos de la Copa del Rey adultera la competición"

Ushuaïa Ibiza Voley y Urbia Voley Palma inician la Copa del Rey con un inédito enfrentamiento balear en el torneo del KO. Pitiusos y baleares quieren dar la campanada en la Copa y buscar agrandar su palmarés. Los ibicencos llegan de la mano de todo un especialista en el torneo del KO, el técnico italiano Piero Molducci, con dos títulos en su haber y otras cuatro finales más en las últimas siete ediciones, durante su estancia en Unicaja Almería. El transalpino ha trasladado a su equipo su carácter ganador al bloque de Es Viver, buscando su definitivo asalto a la lucha por los títulos.

Urbia Voley Palma intentará en Melilla repetir el título conseguido hace dos ediciones en Leganés. Marcos Dreyer continúa al frente del cuadro palmesano que tendrán en la mente ofrecer de forma póstuma a su creador, Damián Seguí, un nuevo título. La plantilla palmesana tendrá en su colección de jóvenes pero sólidos talentos del voleibol nacional, un grupo lleno de hambre e ilusión por lograr un sensacional resultado. Sin embargo, Dreyer asume que este año "no somos favoritos pero este equipo dará una sorpresa y espero que sea esta temporada porque dos días buenos de un jugador mío nos puede dar la Copa"

El brasileño no se fía del Ibiza. "Me da más respeto ahora que tal vez no vayan tan bien". Sobre los aspectos a mejorar en su equipo para ganar a los pitiusos, Dreyer detalla: "Tenemos que cambiar el saque porque es donde a nosotros nos hicieron bastante daño. Los dos estamos fuera de casa y bajaremos efectividad en saque y recepción".

El entrenador del Urbia afirma que jugar los cuartos de final entre el tercer y el cuarto clasificado es "adulterar la competición" y es que "tanto Ibiza como nosotros hemos hecho méritos para tener un cruce más sencillo", comenta Dreyer.

En su opinión, Almería es favorito y lo justifica así: "Ha tenido dos semanas muy malas, pero en momentos así sacarán el carácter. Es una opinión. Tienen mejor plantilla".