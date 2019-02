Govern y sindicatos, resignados ante la estacionalidad laboral

Govern y sindicatos se resignan a aceptar que el mercado laboral está marcado por la estacionalidad y, de ahí, que la gran mayoría de ofertas de las empresas sean temporales. Aquí en la SER les estamos contando como más del 80 por ciento de las propuesta de empleo que oferta el Govern a través del Servei d'Ocupació son para trabajos de entre 3 y 6 meses.

El director general de ocupación, Llorenç Pou, explica que no están satisfechos con ese tipo de ofertas pero viene a decir que el mercado en Balears es el que es y que se está trabajando para seguir reduciendo la temporalidad. Recuerda que a principio de legislatura los nuevos contratos indefinidos suponían el 10 por ciento del total y ahora se está rondando ya el 20. Insiste en que si hay trabajos por dos meses es porque no se necesita contratar a un empleado por más tiempo y no porque se esté especulando con el tipo de contratación.

Pide Pou a las empresas que ajusten sus contrataciones a las necesidades reales que tienen. Considera que, en el caso del sector servicios, deberían ir acorde a las cifras de ocupación y de alargamiento de la temporada turística que se viene dando en los últimos años en Balears.

Por su parte, tanto en UGT como en Comisiones Obreras achacan a una economía estacional que la mayoría de ofertas de trabajo en las Islas sean temporales.

La responsable de Ocupación y Formación en Comisiones Obreras, Yolanda Calvo, dice que es un reflejo de la economía estacional de las Islas.

En UGT, Ana Landero, añade que los empresarios tienen margen para ofrecer mejores contratos por más horas y mejor pagados. Dice que toda la oferta es legal pero fruto de la reforma laboral que sigue perjudicando a los trabajadores.

Los empresarios dicen que es el mercado el que regula la contratación. El presidente de la PIMEM, Jordi Mora, asegura que garantizar una contratación indefinida a todos los trabajadores es imposible y más en esta época con la incertidumbre sobre la llegada de turistas y la prohibición del alquiler turístico.