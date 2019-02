Palencia queda fuera de las ayudas a la modernización del regadío en los PGE

La organización agraria COAG denuncia que Palencia se queda queda fuera de los planes de modernización del regadío en los Presupuestos Generales del Estado, ya que el Gobierno sólo destina una partida de 18 millones de euros para toda España llegando a Castilla y León sólo 4 millones, ni un sólo euro a Palencia, lo que deja 7.700 hectáreas de regadío sin posibilidad de modificación con todo lo negativo que ello supone y que puede lastar la actividad la próxima década.

COAG no comprende la actitud del Ministerio de Agricultura, al que llega a acusar de maltratar a la provincia palentina, al destinar una partida ridícula a los planes de modernización de los regadíos. Está demostrado que en aquellas zonas en que se realiza la modernización no sólo se ahorra agua y se optimizan recursos sino que se propicia que la incorporación de jóvenes a la agricultura sube hasta el 80 %, además de traer riqueza y de ayudar a asentar población en el medio rural. Consideran que la Junta no ha sido lo suficientemente incisiva en exigir una mayor partida para los regadíos y piden al ministro Planas menos racanería.