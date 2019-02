Rosa Albert descarta una lista conjunta con el PSPV de Sandra Gómez

Rosa Albert, la coordinadora de Esquerra Unida en la ciudad de Valencia y candidata a la alcaldía, explica que desde su organzación no han valorado la propuesta de lista conjunta con el PSPV ya que no se trata de una propuesta formal sino que surgió de una conversación entre dos fuerzas políticas que se reúnen para tratar la actualidad municipal. Añade que Esquerra Unida tendrá su propia candidatura para las elecciones de mayo.

En ella los candidatos serán absolutamente visibles y en el que defenderán un programa de izquierdas transformador para que, precisamente, la izquierda siga presente en el consistorio. Aun así, respecto a posibles pactos de futuro, asegura que cualquier decisión que tome su partido ha de estar aprobada tanto por los órganos de dirección como por la militancia.

Y respecto a lo que va a hacer personalmente Rosa Albert, asegura que ella en ningún caso va a ir en cualquier candidatura ajena a Esquerra Unida y que no contempla la posibilidad de una candidatura donde no se visibilice las siglas de su partido y donde no haya un programa de izquierdas transformador.

La candidata socialista a la alcaldía de Valencia, Sandra Gómez, explica que ha ofrecido a Esquerra Unida incorporarse en las listas del PSPV para las próximas elecciones municipales de mayo porque dice, "la izquierda progresista no se puede permitir perder ni un solo voto para frenar el auge de la extrema derecha". En este sentido dice que "Vox quiere entrar en el consistorio de la mano del PP y que los votos de la izquierda tienen que frenarle los pies". Dice que es imprescindible que la extrema derecha quede alejada de las instituciones porque van en contra de grandes avances como la ley contra la violencia de género, una ley que recuerda, en Valencia ampara a 1.200 mujeres que sufren esta lacra.

Gómez entiende que el pacto natural sería entre Esquerra unida y Podem pero que les ofrece la posibilidad de integrarse en sus listas por si ese pacto fracasa. Y aunque no concreta el puesto, dice que Rosa Albert tendría un puesto donde cualquier votante de Esquerra Unida se sintiera identificado. En este sentido, dice que hay más cosas que unen al PSPV y a Esquerra de las que le separan.

El otro protagonista del ofrecimiento, Amedeu Sanchis, asegura a la SER que suscribe plenamente las palabras de Albert y deja la decisión final a manos de la militancia de la organización.

Puig descarta una coalición de izquierdas autonómica

El president de la Generalitat, Ximo Puig, también se ha referido a la propuesta de Gómez de incluir a Esquerra Unida en sus listas y dice que a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas de mayo cada partido ha de intentar presentar el proyecto más claro e ilusionante para atraer a sus votantes y reconoce que en la coyuntura de estas elecciones es importante que no se pierda ningún voto progresista para frenar la extrema derecha. Extrapolando un posible pacto de izquierdas a nivel autonómico, Puig dice que no se ha planteado y que aún están lejos de conformar las listas electorales.