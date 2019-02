El 'Verso Suelto' de José Bada

Pensaba hablar de la violencia machista a propósito de Santa Águeda, pero por desgracia, me temo que no ha de faltarme ocasión y, por ventura, no tengo pelos en la lengua para denunciarla. Me declaro feminista como persona. Ellas se lo merecen y nosotros no podemos ser neutrales. ¡Basta ya!

Pero hoy, compañeras, perdonad que hable de otras víctimas. Bajo el título de "Bandera para la memoria" reivindican una bandera del Consejo de Aragón que llevaba en su coche el presidente Ascaso. Para los niños de mi generación que padecimos la guerra merece el desprecio de un pañuelo, pero es que, además, pretenden hacer un museo para exponer como reliquia esa vergüenza. Y esto en Caspe, nada menos, en cuyo cementerio yacen los huesos de mi padre en una fosa común. ¿De qué sirve la memoria si no es para la paz?