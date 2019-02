Feito asiste "atónito" al Gobierno de Pedro Sánchez

Belarmino Feito advierte de los riesgos para Asturias y para España de hacer “incalculables concesiones” a los independentistas para sacar adelante los presupuestos del Estado. El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) acusó a Pedro Sánchez de llevar ocho meses gobernando a base de “ocurrencias y medidas populistas” con el único empeño de seguir en La Moncloa y le reprocha que en todo este tiempo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no haya venido a Asturias a explicar personalmente sus planes, un retraso que responde, según Feito, a la inexistencia de ningún plan a cambio para la región más afectada.

Feito ha impartido en el Hotel de La Reconquista de Oviedo una conferencia sobre “Claves para el futuro de Asturias”, invitado por la asociación empresarial ‘Astur Manager”, de la que fue uno de sus principales impulsores. Una de esas claves, es la estabilidad política, tanto en el nivel nacional como en el regional y local. Dijo que en España asistimos “atónitos” a un Gobierno que lleva ocho meses "en modo electoral, sin otro objetivo que mantenerse en la Moncloa a costa de lo que sea y a cualquier precio". Y ese precio, según Belarmino Feito, puede ser incalculable en concesiones a los independentistas. El dirigente empresarial dijo que "solo están preocupados en sacar adelante unos presupuestos del Estado a cambio de incalculables concesiones a los independentistas catalanes y, de modo más discreto, al País Vasco". Es un empeño, según Feito, que solo tiene el objetivo de permanecer en La Mocloa a cualquier precio, para lo que el Gobierno lleva ocho meses "en modo campaña electoral".

Reiteró los riesgos de una transición energética que puede colocar a la industria en una situación crítica y convertir a Asturias, dijo, en un desierto. Feito afeó al Gobierno de Sánchez que en ocho meses no haya tenido tiempo para explicar en Asturias su alternativa y emplazó a la ministra, Teresa Ribera, ya que "no hemos recibido en Asturias su visita para saber de una vez sus planes para la trasición energética". A renglón seguido, se mostró escéptico, ya que "tanto retraso me hace sospechar que no hay ningún plan a cambio" para Asturias que, asegura, será la comunidad más afectada.

Pidió responsabilidad a los partidos políticos y que aparquen los intereses particulares y los "localismos antiguos". En ese contexto, enmarcó al Área Metropolitana Central, donde pidió altura de miras y dejar a un lado asuntos electoralistas y, en algunos casos “personales”, dijo.