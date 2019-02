Anquela: "50 puntos es la tranquilidad. Y a partir de ahí se empieza. No digo que el objetivo sea ese"

El Real Oviedo afrontará este sábado una nueva jornada liguera. La plantilla carbayona se encuentra en Alicante para afrontar esta tarde la última sesión de entrenamiento antes de jugar mañana ante el Elche en el Martínez Valero (18:00 horas). El conjunto ilicitano, dirigido por Pacheta, ha ascendido esta semana cuatro puestos una vez que La Liga hizo oficial los tres puntos y la victoria por 1-0 que se le dará a cada equipo el fin de semana que se tendría que haber enfrentado al Reus, recientemente expulsado de la categoría.

Para el choque de mañana Anquela tendrá numerosas bajas: Omar Ramos, Forlín, Mossa, Bárcenas y Viti. En la convocatoria se mantienen los jugadores del filial Javi Hernández, Jimmy, Josín y Jorge Mier. La buena noticia es que podrá volver a contar con Saúl Berjón diez jornadas después. El ovetense, que ha regresado a una convocatoria tras superar una rotura de fibras y una tendinitis, podrá sentirse de nuevo futbolista tras diez jornadas sin participar sobre el terreno de juego. “La gente que está jugando en esa posición lo está haciendo más que bien. Lo que no podemos cambiar es la manera de entender esto, luego si podemos mejorar en calidad bienvenido sea”, comentaba el entrenador andaluz, contento por la vuelta de Berjón.

En principio, después de tanto tiempo de inactividad, no se espera que el canterano sea titular. Pero la baja de Bárcenas, sancionado, abre las puertas del once inicial a otro jugador. "Si necesito un zapatero, llamo a un zapatero. Si necesito un ingeniero, llamo a otro ingeniero. Si no tengo ingeniero pues uno con el título de esos como se dan ahora", respondía Anquela al ser preguntado por la posibilidad de que Ibrahima fuese el recambio del panameño.

El técnico jienense lamentaba la ausencia de Bárcenas, sin duda uno de los hombres más decisivo en los últimos encuentros: “Lo único que espero es no equivocarme y que la persona que entre dé el nivel que estaba dando Bárcenas, que no será nada fácil porque Yoel se está ganando los elogios por méritos propios. Yo a Bárcenas como entrenador lo querría siempre. Es una persona honrada y trabajadora. Dijo ‘no’ a su selección porque lo necesitaba el Oviedo y le tenemos que dar las gracias. Eso no lo he visto nunca. Y la iniciativa fue de él”.

El conjunto azul buscará seguir con su buena dinámica en este 2019, que le ha convertido en el mejor equipo de Segunda División junto a Osasuna y le ha hecho estar a dos puntos del play off. Unos puestos a los que podría acceder este mismo fin de semana si vence al Elche, el Mallorca no gana al Albacete y el Alcorcón pierde contra el Cádiz. “50 puntos es la tranquilidad. Y a partir de ahí se empieza. No digo que el objetivo sea ese. Cuando lo conseguíamos con el Alcorcón o Huesca era una fiesta tremenda y luego disputamos liguillas de ascenso. El derecho a soñar es libre. Los resultados son los que mandan. Antes jugábamos bien y no ganamos. Y la gente dudaba”, destacaba Anquela sobre las aspiraciones del Oviedo, que no son otras que terminar el curso entre los seis primeros clasificados.

Por último, en cuanto a su rival, el Elche, es un conjunto recién ascendido que ha perdido recientemente a Sory Kaba en el mercado invernal. El Dijon pagó en la Liga de Fútbol Profesional los 4 millones de euros de su cláusula de rescisión para que el guineano pueda jugar en la Ligue 1 de Francia. Anquela quiso avisar del peligro que tendrán enfrente después de lo sucedido en la ida donde los franjiverdes empataron a uno en el Tartiere: “Será un partido reñido que se va a decidir en un momento puntual. Sin competir y trabajar no se va a conseguir absolutamente nada. Es el rival que nos jugó con más claridad. Mereció llevarse un mejor resultado del que se llevó el Zaragoza, y eso que perdimos 0-4. A Pacheta lo conozco como persona y lo he conocido como futbolista. Todo el mudo queremos buscar la etiqueta y sus equipos juegan bien al fútbol, abren el campo, tocan bien, llegan con mucha gente al ataque y cuando tienen que defender pues defienden. Sory Kaba es un futbolista, importante y poderoso. Imprevisible. Pero han firmado a Yacine, que es más o menos de ese corte”.

El encuentro será este sábado a las 18.00 horas y desde las 17.30 horas te lo contaremos como es habitual en el Carrusel Deportivo de Radio Asturias. Escucha todo el análisis previo, narración íntegra del partido, ruedas de prensa y protagonistas en el 1.026 de la Onda Media, en la aplicación de la Cadena SER o en nuestra página web: www.radioasturias.com.