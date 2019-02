Madrid inclumpe en 36 días el límite anual de contaminación fijado por la UE

Esta vez han hecho falta 36 días. En 36 días de 2019 la ciudad de Madrid ha vuelto a superar el límite horario de contaminación fijado por la Unión Europea para todo el año. Llevamos diez años consecutivos superando estos niveles, pero 2019 ha empezado con mal pie. No ha llovido hasta mediados de enero, ha habido varios picos de contaminación y eso hace que ese límite horario que fija la Unión Europea no se cumpla.

Europa fija un límite (200 microgramos por metro cúbico) que no debe superarse más de 18 horas al año, pero Madrid ya lleva diez años incumpliéndolo. Esta vez, en poco más de un mes, la estación de Plaza Elíptica, que es uno de los puntos negros de la ciudad, ya lo ha superado en 21 ocasiones.

Aunque es algo que pasa todos los años, puede pasar antes, a comienzos del año, o después. Este es un mal porque ha habido años en los que ha tardado más tiempo en superarse, pero ha habido, también, años peores: en 2012 se superó el 10 de enero y en 2015, batiendo records europeos, se superó el 4 de enero.

También influye en cuántas estaciones se supera a lo largo del año. Por ahora, en 2019, solo en una: la de Plaza Elíptica (Fernández Ladreda), que siempre encabeza el ranking de incumplimiento, sobre todo por el tráfico que hay en la zona. En 2018 se superó solo en dos estaciones (la de Plaza Elíptica y la de Ramón y Cajal), algo que no ocurría desde antes de 2010. Todos los años anteriores se ha superado entre tres y nueve estaciones.

España se enfrenta a una multa millonaria de Europa si sigue incumpliendo los límites. Ahora esa multa está paralizada, hasta 2020, porque el Ayuntamiento ha puesto en marcha las medidas del Plan A de Calidad del Aire. Son medidas estructurales, a largo plazo. "Cuando nos ponemos el reto de reducción es en 2020 porque la contaminación no se soluciona chasqueando los dedos, ni poniendo en marcha un decreto ley, sino con medidas estructurales que tienen que modificar los hábitos y la movilidad de la ciudad de Madrid", explica la portavoz, Rita Maestre.

Ecologistas en Acción también subraya que este año, a la contaminación que generamos los ciudadanos, hay que sumarle una meteorología que no ha ayudado para rebajar esos niveles. Aún así, creen que la solución pasa, no tanto por esperar a que el Plan A dé sus frutos sino a ampliar las medidas adoptadas por el Ayuntamiento, contando siempre con la colaboración de la Comunidad, algo que no ha ocurrido hasta ahora. "Si la calidad del aire es tan mala hay que profundizar en medidas como Madrid Central en otros distritos y buscar la complicidad, no como ahora, con la Comunidad de Madrid", dice Juan García, de Ecologistas en Acción.