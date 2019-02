El Urbia Voley Palma se mete en las semifinales de Copa del Rey

La XLIV Copa de SM el Rey conoció los componentes de su primer semifinal tras el triunfo de Urbia Voley Palma en el inédito derby balear del primer enfrentamiento de cuartos de final del torneo del KO.

El conjunto palmesano venció por 1-3 (25-17/23-25/22-25/17-25) a Ushuaïa Ibiza Voley en un choque donde el conjunto de Marcos Dreyer supo reaccionar al primer set vencido por los pitiusos. Los jugadores de Piero Molducci controlaron el set de inicio pero no pudieron contra el potente saque de Urbia Voley Palma que les permitió hacerse con la victoria, apoyado en el buen trabajo ofensivo de Jordi Ramón y Gerard Osorio, y el pase a semifinales ante CV Teruel este viernes a las 17 horas.

El inicio de la XLIV Copa de SM El Rey tuvo un nombre propio. César Martín iniciaba el torneo con sus saques y de sus acciones Ushuaïa Ibiza Vóley conseguía una clara ventaja que obligaba a Marcos Dreyer a parar el partido con un tiempo muerto. Urbia Voley Palma conseguía entrar en el partido tras la arenga de su técnico y la diferencia se estabilizaba en torno a cinco puntos para alcanzar el tiempo técnico con ventaja ibicenca 12-7. No bajaría su rendimiento el bloque de Piero Molducci, que pese a contar con numerosas bajas por lesiones, controlaba el primer set con claridad para conseguir dar el primer paso a semifinales venciendo 25-17.

Urbia Voley Palma se vio desbordado en el arranque de encuentro y quiso recuperar su sitio en el encuentro que abría la Copa del Rey. Los palmesanos mostraban su mejor versión en todas las facetas para devolver el set inicial de los ibicencos. La distribución de Ricardo Perini y los puntos de Jordi Ramón y Gerard Osorio situaban una ventaja que iría administrando con el paso de los puntos. El intercambio de saques contribuía a llevar el juego a un desenlace apretado donde Ushuaïa Ibiza Vóley llegaría a igualar a 23. Dos ataques de Gerard Osorio romperían la igualdad y pondrían el empate a un set en el marcador.

El tercer set mantendría la igualdad tras un comienzo dominador de Ushuaïa Ibiza Voley. Los tres puntos que disfrutaba en el tiempo técnico se vieron volteados por el gran saque palmesano, que con Jordi Ramón, Gerard Osorio y Carlos Jiménez ponían por delante a Urbia Voley Palma. Los pupilos de Marcos Dreyer mantenían su presión con el saque para tomar ventaja en el marcador 1-2 (22-25).

Urbia Voley Palma no quería que el choque se fuera al tiebreak, y con su saque seguía limitando las opciones de Ushuaïa Ibiza Voley. Los pitiusos no disponían de muchos recambios en el banquillo tras la plaga de lesiones de las últimas jornadas, y pese a seguir luchando con un inspirado Héctor Salerno no pudo evitar que el triunfo de Urbia Voley Palma que se medirá con CV Teruel en la primera semifinal de la Copa de SM El Rey.

Ficha Técnica:

Ushuaïa Ibiza Vóley: Borges (21), Salerno (13), Martín (1), Sugrañes (13), Monteagudo (8), Del Carmén (6), Fernández (Líbero).

Urbia Voley Palma: Da Cruz (8), Perini (3), Diedhou (5), Jiménez (3), Cairus (3), Osorio (20), Carinelli (líbero). También jugaron: Ramón (22), Llopart (-).