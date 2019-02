Gonzalo Arconada: "Estamos en el mejor momento de la temporada"

la Real afronta su cuenta atrás para el ansiado derbi vasco femenino del domingo, en el regreso al nuevo Anoeta, con elr eto de volver a ganar al equipo bilbaíno que ya derrotara al equipo txuri urdiñ en la última jornada de la pasada temporada, (1-4) y con la presencia de unos 20.000 espectadores.

A tres días del citado choque, crece la ilusión y la esperanza en el equipo realista por volver a ganar en casa al eterno rival, dos temporadas después (2-0) en la temporada 2016-17 en Zubieta .

Esta mañana en Anoeta ha comparecido el entrenador Gonzalo Arconada en la previa del partido.

Máxima ilusión y expectación:-“Siempre es especial siempre que te abren un campo de primera es bonito. Para todos es bonito. Es algo especial. Es algo de sentimiento”

Apuesta por el fútbol femenino:"-Cierto, pero en primer lugar agradecer al club por abrir Anoeta para el fútbol femenino y a veces no se valora lo suficiente. Es una apuesta por el fútbol femenino. El año pasado el aspecto emotivo nos puso en ese partido y con ese aprendizaje hemos intentado que no se repita, y esperemos que eso se cumpla no creo que tengamos esas mismas sensaciones que el año pasado, teniendo en cuenta eso si que es un derbi.

Buen momento:"-Llegamos en el mejor momento de la temporada y eso me hace estar tranquilo. Porque tiene un grado de madurez grande y afronta bien los partidos con plenas garantías. Y confío en que el equipo se va a merecer ganar el derbi.

Sin mirar a la copa.-“Partido a partido. El más cercano es el más importante. Pueden pasar muchas cosas. Lo mejor es sacar el derbi, y luego ya vendrá el partido de copa.

Visión del derbi:-No me gusta hablar de revancha y lo afronto como una oportunidad de jugar contra el Athletic que siempre es especial. Será un partido distinto al de hace un año. Y el domingo lo veremos y esperemos que nos demos una alegría.

Claves del derbi:-Va a ser un partido directo, el Athletic juega muy directo. Tenemos claro -Siempre que un estadio se abre para toda la gente es positivo y cuando se abre la gente responde por algo será. Vas a jugar a un estadio de primera y se llena.

Concentración en el propio choque:-Que tu club abra el estadio y este lleno, te llama más pero debemos dejar el estadio y todo lo que rodea al margen, y centrarnos en el propio partido.Todo está presente. Nosotros siempre trabajamos a medio plazo. Analizamos el siguiente partido. Pero queremos transmitir el partido del derbi. Y a partir de ahí veremos cómo estamos, por supuesto que lo tenemos en la cabeza. Pero lo más importante es que jugando en Anoeta y ante nuestra afición, queremos agradecer su apoyo”, -“Ganar un derbi es una motivación especial y nos quedaríamos a tres puntos del Athletic y para la copa nos daría una motivación extra. Todo eso es lo mejor para el equipo”.

-Para mi fichad por la Real fue siempre un sueño y mientras el fútbol femenino siga avanzando para nosotras es muy importante