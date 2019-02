¡Oh là là!

La cara del partido es sin duda Don Kevin Gameiro. Su aportación ya estaba siendo clave en los últimos partidos, pero esta vez se consagró al máximo. Con 2-0 en el marcador Marcelino decidió hacer un doble cambio dando entrada a Kondogbia y a Gameiro. El delantero francés volvió a salir para enmendar lo que estaba estropeándose. Ahora voy con el repaso a lo que ha aportado Gameiro en el último mes, pero primero vamos con lo que hizo en el Villamarín.

Como digo, salió con 2-0 en contra. La primera que tuvo fue tirar un desmarque para recibir un pase interior de Rodrigo; uno de esos desmarques que él suele tirar a las mil maravillas. Recibe, aguanta, apura hasta línea de fondo y se la pone a Cheryshev, que agacha la cabeza, cierra los ojos y remata como puede consiguiendo el 2-1. La segunda fue parecida. Gameiro está listo para robar un balón en zona de peligro y volver a regalarle una asistencia de gol a Cheryshev, que esta vez, más liberado que en la anterior, no acierta con la portería y estrella su remate en el larguero. Y la tercera, el no va más. La conexión vuelve a ser con Rodrigo. Pase raso desde la izquierda a boca de gol, Gameiro que se vuelve a desmarcar adelantándose lo justo a Sidnei para embocar el 2-2 definitivo. Chapeau.

Pero es que no ha sido solo esta vez. Desde que volvió de su última lesión a primeros de enero, la aportación de Gameiro ha venido siendo clave hasta hoy. Marcó el gol del Valencia en El Molinón en la eliminatoria de octavos, le dio el pase a Ferran Torres en el tercero del partido de vuelta, fue tremendamente generoso dándole la asistencia a Rodrigo en el gol de la remontada y la victoria en Balaídos contra el Celta (para mí el verdadero punto de inflexión del equipo esta temporada), le volvió a regalar a Rodrigo uno de los tres goles de la noche épica contra el Getafe en cuartos de final, recibió del propio Rodrigo la devolución a sus regalos el pasado sábado en el Camp Nou marcando el francés el 0-1 y el broche ha sido lo del Villamarín.

Y la cruz es Jaume. Puede ser debido a que un portero necesita continuidad para ofrecer su mejor versión o quizá es porque no tiene el nivel exigible a un portero del Valencia, pero lo cierto es que ha fallado en todas las eliminatorias anteriores. Empezó dejando dudas en un par de balones aéreos en el primer cruce contra el Ebro, falló en el segundo gol que encaja el Valencia tras un centro lateral en el que no sabe si salir o quedarse contra el Sporting en El Molinón, empieza dormido o falto de concentración el partido de vuelta de la eliminatoria contra el Getafe y se come el gol de Molina a los 35 segundos y ahora se traga un gol olímpico de Joaquín directamente desde la esquina. Mal, muy mal.

Marcelino ha confirmado que Jaume volverá a ser el portero titular en el partido de vuelta contra el Betis. Apuesta arriesgada estando en juego el pase a una final de Copa del Rey. Mi duda es, ¿sería conveniente que para afrontar ese partido sea también titular en los dos encuentros de la eliminatoria de Europa League contra el Celtic de Glasgow para que intente coger esa confianza que parece faltarle o sería mejor que esos partidos los jugara Neto para no arriesgarte a una posible eliminación temprana en esa nueva competición? Seguro que Marcelino también se plantea la duda.