Eddrick Terrero: "En apenas un año he firmado más de 15 contratos en Atención Primaria"

Eddrick Terrero es uno de los muchos facultativos que se ha concentrado este jueves a las puertas de los diferentes centros de salud de Castilla-La Mancha. Concentraciones de diez minutos para pedir mejoras en esta área de la Sanidad.

En su caso, él ejerce, durante algo más de un año, en la Gerencia sanitaria de la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real). Terrero confesaba, en declaraciones a SER Valdepeñas, que "mi contrato más largo ha sido de tres meses en apenas un año que ejerzo en esta zona".

No obstante, también lamentaba que "en lo que llevo aquí habré firmado más de 15 contratos (...) en los últimos 5-6 meses he firmado diez contratos diferentes". Una precariedad laboral en las sustituciones que no se queda en estos datos, sino que Terrero subrayaba que "me han llegado a contratar de lunes a viernes, estar en paro el fin de semana y volverme a dar de alta al siguiente lunes (...) me imagino que para ahorrarse la cotización de esos dos días".

Asimismo, otras de las reclamaciones, es la falta de tiempo medio para cada paciente. Por ejemplo, en Valdepeñas, este tiempo está en unos 5 minutos. En esta línea, Terrero ha afirmado que "muchos días paso consulta a 50 personas, pero la media es de unas 30 personas cada día (...) te vas a casa con saturación laboral. Una situación que repercute en la calidad del servicio".

Finalmente, desde los propios sindicatos médicos han confirmado que "estas movilizaciones se van a seguir produciendo si el SESCAM no atiende nuestras demandas (...) profesionales hay pero no aceptan estos contratos basura", ha recalcado otro facultativo y afiliado al sindicato médico de la región, Rafael Martínez.

