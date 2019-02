El PP en Puertollano acusa a PSOE e IU de " izquierda rancia y radical" en el debate de una moción para homenajear a las víctimas del nazismo

Después de aprobarse en pleno el 27 de diciembre, el presupuesto municipal de 48 millones de euros para 2019 ya es definitivamente un hecho. Ayer, los 16 votos del concejal no adscrito, el grupo municipal de IU y el PSOE tumbaban la reclamación del PP, al respecto del posible "voto nulo" ( un concepto que ni siquiera existe en el R.O.F) de la edil Ana Belén Mazarro en diciembre. Una reclamación que ya había sido dictaminada negativamente en un informe de secretaría y que deparaba el más cruento intercambio de acusaciones cruzadas entre todos los grupos de toda la legislatura. El voto de IU, contrario en diciembre a los presupuestos y tambien contrario en el día de ayer a la reclamación de los populares, decantaba la balanza y desencadenaba momentos de tensión como el que escuchamos, en la voz del portavoz de esta formación, Jesús Manchón, y en referencia a la portavoz popular Toni Berlanga

El pleno aprobaba por unanimidad la adhesión a la Plataforma de contratación estatal y la delegación de la función de inspección tributaria en determinadas tasas a favor de la Diputación Provincial. También se aprobaba por unanimidad lo que se presentó inicialmente como moción conjunta de PSOE e IU en homenaje a los vecinos puertollanenses víctimas del nazismo, y a la que se incorporaban también Ciudadanos, Partido Popular y concejal no adscrito como proponentes. No obstante, esta posición común no fue óbice para que en el salón de plenos se escuchasen palabras tan duras y tan aparentemente inapropiadas para con el tema a tratar como las que van a escuchar en la intervención de la edil popular Elena Arroyo, contestada posteriormente por la alcaldesa Mayte Fernández

El pleno finalmente aprobaba, con los votos a favor de PP y Ciudadanos, en contra de IU, y abstención de PSOE y concejal no adscrito, la moción presentada por el PP en reconocimiento de la caza como generadora de actividad económica y respeto del medio ambiente, y demandando la elaboración de una estrategia nacional por parte del gobierno central

