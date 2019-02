Takbar Haddi, cuatro años esperando justicia para su hijo Haidala

Cada día, la madre del activista saharaui Mohamed Lamin Haidala, fallecido en 2015 en una cárcel marroquí cuando tenía solo 21 años, se sienta frente a la Delegación del Gobierno en Canarias esperando una respuesta. Han pasado cuatro años desde que Takbar Haddi comenzó a acudir diariamente a la Plaza de la Feria bajo el lema de "Justicia para Haidala", sin embargo la situación no ha cambiado y sigue sin saber lo que ocurrió con el cadáver de su hijo.

"Tengo un hijo asesinado y me dicen que no tengo derecho de recoger su cadáver", lamentó en Hoy por Hoy Las Palmas. Aseguró que desde Marruecos han intentado comprar su silencio, pero se mostró tajante al asegurar que "no pararé hasta que se haga justicia".

Takbar Haddi: "Tengo un hijo asesinado y no tengo derecho de recoger su cadáver"