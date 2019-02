¿El excesivo uso de los teléfonos inteligentes nos vuelve irrespetuosos?

En la sección de hoy hablamos de comportamientos que resultan molestos para quienes tenemos cerca, pero que, paradójicamente, cada día se observan más. Llevarlos a cabo sin duda comunica acerca de nosotros, de nuestra poca educación y respeto hacia los demás.

Te habrás dado cuenta de que cada vez más personas deciden “compartir” sus conversaciones telefónicas con aquellos que tiene la mala suerte de estar cerca. Conectan el altavoz y una conversación que debía ser privada, se hace pública. Obligando a quienes estén cerca a tener que “comerse” un diálogo que ni le va ni le viene.

Lo mismo ocurre cuando quienes, en un alarde de generosidad, le ponen el altavoz al móvil para visualizar videos o música. Y tú, que a lo mejor eres un ser de otro planeta por querer leer un rato o estar tranquilo, tienes que aguantarlo.

No ceder el paso, entrar a un sitio y no permitir a quienes están dentro que salgan primero, no cederle tu asiento a una persona mayor, niño o mujer embarazada… son prácticas que, si eres observador, te darás cuenta de que van en aumento.

La mala educación está aumentando. Y sin duda, el excesivo uso que hacemos de ese teléfono inteligente que no soltamos bajo ningún concepto, nos está volviendo irrespetuosos.

Hablamos de estas cuestiones con Marina Estacio, experta en Comunicación Personal.