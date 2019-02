Era mediodía, escuché la puerta de casa abrirse y esa voz alegre decir: “Te he traído un regalo. Voy a montar esta torre junto a la ventana, podrás subir y ver todo desde las alturas”. Esa tarde mientras a la distancia en el fragor de la batalla se escuchaban los ruidos del martilleo, taladro, golpes de piezas, gritos, lloros y quejidos; yo saltaba entre plásticos y cajas vacías que convertí en mi fortaleza, tal y como hicieron mis antepasados felinos en los mundos que conquistaron. Llegó la noche. Los trozos de madera descansan en medio del salón. El humano yace vencido en el sofá, yo me he acostado sobre su cuerpo calientito. Cierro los ojos, ronroneo mientras pienso: “Qué útil y entretenido es tener una mascota”.

