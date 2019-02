Sin ser yo creyente, “Piedad al pie de la Cruz” me enamora, por las distintas actitudes frente al cadáver de un hombre que lo ha dado todo, expresadas con una rara y original elocuencia. Pero veo y no veo. Necesito que un o una guía me explique ciertos símbolos dado que lo que era evidente cuando se pintó el cuadro, ahora requiere aclaración, quitarle el óxido a una obra maestra perfectamente conservada. Esto es un homenaje a quienes dan esas explicaciones, sin las cuales el verdadero sentido de cada obra quedaría oculto, a merced de papanatas y códigos da vincis.

Seguir leyendo