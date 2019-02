Córdoba: "Si juega Messi es un aliciente más para nosotros"

Iñigo Córdoba aseguró que el Athletic Club encara la visita del FC Barcelona con la intención de "revertir las malas sensaciones" que le dejó la derrota en el derbi vasco de Anoeta y afirmó que si, finalmente, Leo Messi juega el domingo será "un aliciente más" para el equipo rojiblanco.

"Su participación o no siempre afecta porque cada vez que juega se le ve. No sé si jugará, pero si lo hace, decir que hemos ganado al Barça con Messi es un aliciente", reconoció el centrocampista vizcaíno.

Córdoba, no obstante, admitió que aunque el astro argentino no esté en 'La Catedral' superar al Barça "será muy complicado" porque entre los demás futbolistas azulgranas "no hay ninguno cojo" y Ernesto Valverde dispone de una plantilla "de calidad, extensa y con muchas opciones".

"Necesitamos hacer un grandísimo partido y, a poder ser, que ellos no estén acertados. Sabemos cuáles son nuestras bazas y tenemos a nuestro favor, la presión, la lucha y el sacrifico. Con intensidad, podemos plantearle un partido complicado", añadió.

El bilbaíno, por otro lado, restó trascendencia a la derrota encajada en la última jornada ante la Real Sociedad porque "ningún equipo, ni el mejor del mundo, gana todos los partidos" y recordó que hasta ese 2-1 en Anoeta el Athletic se encontraba "en buena dinámica y con buenas sensaciones".

A nivel personal, Córdoba se mostró satisfecho del protagonismo que ha cobrado en el equipo con Gaizka Garitano después de que Eduardo Berizzo no contara "mucho" con él en las primeras 14 jornadas de LaLiga.

"Berizzo ha sido un gran entrenador y le tengo muchísimo respeto. No contó mucho conmigo pero cada entrenador tiene su idea. Con Gaizka tenemos una idea clara de juego. A mí, al jugar de extremo, me pide colgar balones a los delanteros y que pasen cosas en el área", explicó.

El bilbaíno, por último, asumió que el Athletic sigue estando "en una situación comprometida " porque hay muchos equipos "en un pañuelo y en una jornada puedes asomar la cabeza o meterte en el pozo".